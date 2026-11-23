Z tego artykułu dowiesz się: Które sektory rynku generują największe zapotrzebowanie na pracowników i jakie oferują stawki.

Jak zagraniczne inwestycje i rozwój e-commerce wpływają na rynek pracy sezonowej w Polsce.

Dlaczego firmy coraz częściej rezygnują z rekrutacji na stałe na rzecz elastycznego zatrudnienia.

W jakich zajęciach sezonowych stawki godzinowe sięgają nawet 100 złotych.

Średnio 36- 37 zł brutto na godzinę, czyli o 15–16 proc. powyżej stawki minimalnej, będzie można zarobić w tym roku w przedświątecznych pracach sezonowych. Przy 160 godzinach pracy w listopadzie daje to ok. 5,8–5,9 tys. brutto na miesiąc, nie licząc coraz bardziej popularnych specjalnych premii – wynika z informacji agencji zatrudnienia, które prowadzą rekrutacje sezonowych pracowników.

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Ich szczyt przypada na listopad i początek grudnia, ale część rekrutacji – do logistyki i produkcji świątecznych towarów – ruszyła już we wrześniu, gdy np. z przygotowaniami do przedświątecznego szczytu zakupów wystartował Amazon. Globalny gigant e-commerce, ogłaszając nabór 10 tys. pracowników sezonowych do swoich 12 centrów logistycznych w Polsce, zapowiedział jednocześnie podwyżkę wynagrodzeń. Podstawowa stawka godzinowa dla pracowników bez doświadczenia wzrosła od października do 38,5 zł brutto, co oznacza prawie 6,5 tys. miesięcznie, a do tego dochodzi 2,2 tys. zł premii za pracę w szczycie sezonu.

Gotowość przed Black Friday

Przy dużej skali rekrutacji i znanej marce nagłośniona w mediach oferta Amazona może być punktem odniesienia zarówno dla pracodawców, jak i dla kandydatów do prac sezonowych w logistyce. Jak jednak wynika z informacji agencji zatrudnienia, stawki w okołoświątecznych zajęciach są bardzo zróżnicowane – zależą od rodzaju pracy, od regionu, a także od miesiąca, czy nawet tygodnia sezonu, który startuje – wraz z promocjami Black Friday – w połowie listopada.

– W logistyce e-commerce i pracy magazynowej wyzwaniem nie jest sam wzrost liczby zamówień, lecz ich spiętrzenie w ciągu kilku dni. Dlatego już prowadzimy rekrutację na sezon świąteczny. Zaczynamy ją z wyprzedzeniem, tak aby zespoły na poszczególnych zmianach były przed szczytem wysyłek już wdrożone i gotowe do samodzielnej pracy- twierdzi Agata Kasperska, menedżer HR w firmie Fulfilio, dostawcy usług logistycznych w e-commerce.

Z wyprzedzeniem rekrutację pracowników sezonowych na listopad i grudzień zaczęła większość dużych centrów dystrybucyjnych e-commerce, zwłaszcza że konkurencję o ręce do pracy nasiliły tegoroczne inwestycje. W tym nowe centrum Amazona w Dobromierzu na Dolnym Śląsku i rozbudowane centrum logistyczne chińskiego Sheina pod Wrocławiem.

Jak twierdzi Ewelina Glińska-Kołodziej, prezeska agencji zatrudnienia Trenkwalder, popyt na pracowników sezonowych, który jest teraz o ok. 15 proc. wyższy niż w ubiegłym roku, napędzany jest przede wszystkim przez rekordowe wzrosty w branży e-commerce. Według niej, za tym wzrostem stoją dwa czynniki; pierwszym jest upowszechnianie się zakupów przez internet napędzanych najpierw przez Black Friday i Cyber Monday, a następnie gorączkę przedświątecznych zakupów.

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Drugim są nasilone w ostatnich miesiącach chińskie inwestycje w centra logistyczne w Polsce, za którymi stoją zarówno giganci e-commerce, jak i mniejsze firmy produkcyjne czy handlowe z Chin.- Te dwa czynniki powodują gigantyczny wzrost popytu na pracowników magazynowych, także tych sezonowych; osoby zajmujące się komplementacją, pakowaniem i skanowaniem zamówień, czy pracowników obsługujących zwroty – wyjaśnia Ewelina Glińska-Kołodziej.

Świąteczne rekrutacje trwają

Według danych Trenkwaldera, pracownicy sezonowi, bez doświadczenia w pracy w logistyce mogą w tym roku zarobić 5,5 tys.-7 tys. zł brutto miesięcznie. Do tego dochodzą benefity; np. bezpłatny transport pracowniczy z okolicznych miejscowości, bezpłatne lub symbolicznie płatne obiady w stołówce pracowniczej, rabaty na produkty i usługi firmowe, czy prywatna opieka medyczna.

– Mediana wynagrodzeń dla kurierów miejskich wzrosła w ciągu roku około 17 proc. dla kierowców o 10 proc., a dla magazynierów o 5 proc. – twierdzi Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy w OLX. Ten wzrost stawek wiąże się z większą niż przed rokiem aktywnością rekrutacyjną w kategoriach związanych z logistyką w serwisie OLX Praca; już w październiku liczba ofert dla kurierów miejskich wzrosła tam o około 20 proc. rok do roku, liczba ofert pracy w magazynach zwiększyła się o 10 proc., a w logistyce i spedycji o 8 proc. Natomiast w samym e-commerce, ogłoszeń było o około 5 proc. mniej niż rok wcześniej.

Jak wynika z informacji agencji zatrudnienia, rekrutacje pracowników sezonowych wciąż trwają. Także w Amazonie, który przewiduje zakończenie ich rekrutacji mniej więcej w połowie grudnia.- Amazon zatrudnia stopniowo, pracownicy dołączają do firmy praktycznie codziennie – wyjaśnia biuro prasowe firmy.

Według Pawła Strzelczyka z agencji pracy natychmiastowej Tikrow, która specjalizuje się w dorywczej pracy na dniówki, wiele firm rezygnuje z zatrudniania określonej liczby pracowników na cały przedświąteczny sezon, a na bieżąco dostosowuje ich liczbę do zmieniających się potrzeb. Potwierdza to także rosnąca liczba jednodniowych zleceń napływających do Tikrow, która jest dwukrotnie większa niż przed rokiem.

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– Na bieżąco monitorujemy sytuację i reagujemy na aktualne potrzeby operacyjne. Pozwala nam to odpowiednio dostosowywać poziom zatrudnienia do bieżącego zapotrzebowania – twierdzi Tomasz Owsianik, dyrektor ds. Danych i Analiz HR w sieci Biedronka, która co roku przed świętami zwiększa obsadę w swych sklepach, jak i w centrach dystrybucyjnych. Według niego, między październikiem a grudniem zatrudnienie w Biedronce rośnie o ok. 6–7 proc.

Dorywcza dniówka studenta

Paweł Strzelczyk ocenia, że jednodniowych zleceń często szukają w aplikacji Tikrow studenci, którzy cenią sobie elastyczność dorywczej pracy. Co więcej, dla zwolnionych z PIT studentów do 26 roku życia stawki brutto są stawkami netto, co zwiększa atrakcyjność sezonowych dniówek.

Klientami agencji są głównie producenci FMCG, magazyny i duże sieci handlowe, które w dniach zakupowej gorączki szukają dodatkowych pracowników do wykładania towarów na półki i pomocy na zapleczu.

Im bliżej szczytu sezonowych zakupów, tym stawki są wyższe. Według Krzysztofa Inglota z Personnel Service, pracownik w magazynie może wtedy zarobić nawet 50 zł brutto na godzinę, a część firm za pracę w listopadzie i w grudniu dokłada też specjalne sezonowe premie rzędu 700–1500 zł.

Więcej można zarobić, pracując w listopadowe i grudniowe weekendy, gdy np. w supermarketach i w centrach handlowych przybywa gwiazdkowych akcji promocyjnych. Jak przypominają eksperci spółki OEX Cursor, która realizuje działania wspierające sprzedaż, w grudniu będą trzy kolejne weekendy handlowe, a doliczając Black Weekend pod koniec listopada, chętni do dorywczej pracy w handlu mają szansę na osiem dobrze płatnych dniówek. Najwięcej, bo ok. 100 zł na godzinę mogą zarobić hostessy i hostowie podczas świątecznych akcji promocyjnych. Na stawki rzędu 45–70 zł brutto mogą też liczyć osoby zatrudnione jako brand masterzy przy stoiskach w sklepach. Według Ilony Zdunek, menedżerki HR w Cursorze, w okresie przedświątecznym istotne są zadania związane z wykładaniem towaru, uzupełnianiem półek, przygotowaniem ekspozycji czy zapewnieniem dostępności produktów w sklepach.

Jak ocenia Łukasz Koszczoł, prezes Job Impulse, wiele firm potrzebuje dodatkowych pracowników w tym samym czasie i konkuruje o tę samą lokalną pulę kandydatów. -To daje pracownikom możliwość wyboru między ofertami i podnosi ich oczekiwania wobec warunków zatrudnienia. Dla pracodawców oznacza to, że oferta musi być konkurencyjna pod względem wynagrodzenia, organizacji pracy czy możliwości dojazdu.