– Każdy, kto ośmieliłby się do mnie przyjść, czy z mojej partii politycznej, czy z innej koalicyjnej partii, że on ma tutaj „wicie rozumicie” znajomego i idealnie się nadaje do spółki Skarbu Państwa, byłby to jego ostatni dzień na urzędzie – mówił Donald Tusk w styczniu 2024 r. w łączonym wywiadzie dla TVN24, Polsatu i TVP Info. Było to tuż po wyborach parlamentarnych i odsunięciu PiS od władzy.