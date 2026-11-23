Podpisanie umowy koalicyjnej, listopad 2023 roku
– Każdy, kto ośmieliłby się do mnie przyjść, czy z mojej partii politycznej, czy z innej koalicyjnej partii, że on ma tutaj „wicie rozumicie” znajomego i idealnie się nadaje do spółki Skarbu Państwa, byłby to jego ostatni dzień na urzędzie – mówił Donald Tusk w styczniu 2024 r. w łączonym wywiadzie dla TVN24, Polsatu i TVP Info. Było to tuż po wyborach parlamentarnych i odsunięciu PiS od władzy.
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