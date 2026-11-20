Bogusław Chrabota: Władysław Kosiniak-Kamysz walczy o przetrwanie. Reset może mu w tym pomóc

Dla kogo gra w reset jest niebezpieczna? Przede wszystkim dla PiS. W drugiej kolejności dla Koalicji Obywatelskiej. Dla PSL to szansa na przetrwanie. Dla reszty formacji – sprawa co najmniej drugorzędna. Bo Trybunał jest zakładnikiem polaryzacji. Przy jej osłabieniu tracą dwa główne bieguny partyjnej polityki, a cała reszta zyskuje.

