Donald Tusk jest na tyle pragmatyczny, że nie mówi kategorycznego „nie” resetowi.
Po publicznym desinteressement w sprawie resetu wyrażonym przez Jarosława Kaczyńskiego, niechęci Donalda Tuska i pierwotnym sceptycyzmie Karola Nawrockiego, wydawało się, że temat bezpowrotnie umarł. Ośmieliło to zresztą niektórych wspierających rząd dziennikarzy i publicystów do zjadliwego lekceważenia inicjatorów dyskutowanego projektu, czyli Władysława Kosiniaka-Kamysza i PSL. Zgodnie z ich opiniami, PSL jak zwykle próbuje „kręcić”, szukać swojego miejsca w centrum, odgrywać role koncyliacyjne, zamiast jednoznacznie opowiedzieć się za rządem i jego wersją Trybunału.
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