Konwent Służby Zagranicznej zaopiniował pozytywnie kandydaturę Szymona Hołowni na polskiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej – informowała jako pierwsza „Rzeczpospolita” w środę 18 listopada. Rzecznik MSZ Maciej Wiewiór przekazał, że kandydatura Hołowni była opiniowana na poniedziałkowym zebraniu.

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Ostateczna decyzja na tym etapie zależy jednak od dopełnienia kolejnych etapów procedury, ze zwieńczeniem w postaci podpisu Karola Nawrockiego. Ten nie jest zaś oczywisty, gdyż przedstawiciel prezydenta Karola Nawrockiego wstrzymał się od głosu na zebraniu Konwentu.

Ks. prof. Andrzej Kobyliński: kandydatura Hołowni nie służy polskiej racji stanu

W rozmowie z „Faktem” ks. Andrzej Kobyliński – filozof, etyk i profesor na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – skomentował kandydaturę byłego marszałka Sejmu.

– Wszystko wskazuje na to, że Szymon Hołownia będzie oficjalnym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej. Jestem tym bardzo zaskoczony. To niezwykle słaba kandydatura. Nie służy polskiej racji stanu – powiedział w rozmowie z „Faktem”, wskazując na trzy argumenty przeciwko tej kandydaturze.

– Po pierwsze, Hołownia ma tylko maturę, nie ukończył studiów wyższych. To dramatycznie obniży jego pozycję intelektualną wśród dyplomatów z całego świata pracujących w Rzymie. Może warto poszukać kogoś innego przynajmniej z magisterium, a jeszcze lepiej z doktoratem? – stwierdził ks. Kobyliński.

Drugim argumentem ma być związek Hołowni z aferą wokół uczelni Collegium Humanum.

– Po drugie, w naszej domenie publicznej są dostępne informacje dotyczące związków tego dziennikarza i polityka z gigantyczną aferą Collegium Humanum. Niedawno media w naszym kraju informowały, że śledczy ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, prowadzący śledztwo w sprawie nieprawidłowości w tej uczelni wyższej, uznali zebrany materiał za wystarczający do opracowania wniosków o uchylenie immunitetu Szymonowi Hołowni. Czy naprawdę chcemy mieć takiego ambasadora w Watykanie? – powiedział ks. Kobyliński.

Po trzecie zaś, jak stwierdził duchowny z UKSW, „nie zna on biegle języka włoskiego, a trudno bez tego języka dobrze reprezentować interesy naszego kraju w Watykanie i we Włoszech”.

Hołownia ambasadorem w Watykanie z poparciem części hierarchów Kościoła katolickiego?

Zdaniem rozmówcy „Faktu”, Hołownia może liczyć na poparcie części katolickiego duchowieństwa, m.in. liberalnych kardynałów i biskupów, a sygnały z ich strony „z pewnością” wysłane zostały już do Watykanu.

– Wydaje się, że Szymon Hołownia, jako znany przedstawiciel katolicyzmu liberalnego w naszym kraju, ma silne poparcie tych kardynałów i biskupów, którzy utożsamiają się z tym nurtem religii katolickiej. Myślę, że nieformalnie przekazali oni już swoje wsparcie dla tej kandydatury środowisku politycznemu związanemu z prezydentem i premierem – stwierdził ks. Kobyliński. – Z pewnością takie sygnały zostały wysłane także do Watykanu. Jeśli wszyscy są „za”, to nie będzie problemu także z późniejszą akredytacją watykańską dla tej nominacji – dodał.

Problemu ze strony Watykanu tym bardziej nie będzie, gdyż, jak zauważył ks. Kobyliński, Stolica Apostolska niezwykle rzadko odmawia akredytacji ambasadorom.