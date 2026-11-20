Dwie rakiety manewrujące i dron odrzutowy – to obiekty, które padły nad ranem w miejscowościach Nowy Lipowiec (powiat biłgorajski), Mołodycz (jarosławski) oraz Rudnik nad Sanem (powiat niżański) – w województwie lubelskim oraz podkarpackim. Niektóre runęły blisko zabudowań, inne na polach, przy lesie. Nikt nie ucierpiał.

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Na miejsce zjechali funkcjonariusze niemal wszystkich służb – policji, Żandarmerii Wojskowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, ale także strażacy, terytorialsi i kontrterroryści z CBŚP. W Nowym Lipowcu są prokuratorzy wojskowi z Lublina, w dwóch pozostałych lokalizacjach – prokuratorzy z działu wojskowego Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie.

Choć formalna decyzja jeszcze nie zapadła, to jest niemal przesądzone, że dzisiejsze incydenty będzie badać w jednym śledztwie Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Foto: PAP

- Postępowanie będzie prowadzone pod kątem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej wbrew przepisom oraz sprowadzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia – mówi „Rz” prok. Marcin Kozak, rzecznik lubelskiej prokuratury. – Po incydencie w Tarnawie-Kolonii (spadła tam w lipcu rosyjska rakieta – red.) mamy już niestety doświadczenie w prowadzeniu takich postępowań – zaznacza.

Drony prześwietlą teren, zanim wejdą tam śledczy i służby

Oględziny terenu ruszą dopiero wtedy, kiedy będzie pewność, że wejście na teren gdzie spadły obiekty, jest bezpieczne. W każdym z przypadków, teren został zagrodzony, wydzielono kilka stref. Te najbardziej ścisłe zajmują po około 200 m kw.

– W Nowym Lipowcu pracuje dron, którym z powietrza jest mapowany teren, gdzie spadł obiekt, i dopiero kiedy będziemy mieli zielone światło – pewność, że nie ma tam żadnych niespodzianek i zagrożenia dla ludzi, przystąpimy do oględzin. Wcześniej nie możemy tam wejść – wskazuje prok. Kozak.

Niebawem do Nowego Lipowca dotrze dron z Warszawy, wyposażony w czujniki do detekcji różnych substancji niebezpiecznych, by sprawdzić teren pod kątem pirotechnicznym.

Nie wiadomo czy jeszcze dzisiaj uda się rozpocząć oględziny – dzień jest krótki, szybko robi się zmierzch. Możliwe więc, że miejsce zostanie szczelnie otoczone i przez noc pilnowane, by jutro ekipy śledczych mogły rozpocząć zabezpieczanie szczątków maszyn oraz wszystkich innych śladów, by później cały zgromadzony materiał poddać analizom, między innymi pod kątem obecności materiałów wybuchowych (do 16 w piątek nie było pewności, czy obiekty były uzbrojone).

W pogotowiu czeka ciężki sprzęt, w tym koparka, która ma być użyta do przeczesywania terenu. Część odłamków rakiet i drona mogło powbijać się głęboko w ziemię.

– W miejscu upadku obiektu lej jest nieco mniejszy niż w Tarnawie-Kolonii. Jest duże prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z rakietą – powiedział dzisiaj na briefingu prasowym Grzegorz Trusiewicz, prokurator okręgowy w Lublinie.

Foto: PAP

Ustalenie co dokładnie spadło w każdym z miejsc, nie powinno nastręczać trudności – oceniają śledczy.

– Kiedy wydobędziemy silnik, sprawdzimy numery seryjne, porównamy z katalogami – a mamy przetarte ścieżki współpracy z kolegami z Ukrainy, którzy dysponują portfolio różnych obiektów latających – będziemy wiedzieli co to za obiekt, z której serii, z jakiego okresu, z jakiej fabryki – wskazuje Marcin Kozak.

Wiceburmistrz Rudnika: słyszałem huk, chociaż mieszkam sześć kilometrów dalej

Obiekty, które wczesnym rankiem spadły na teren Lubelszczyzny i Podkarpacia wywołały poruszenie i obawy wśród miejscowej społeczności.

W Nowym Lipowcu obiekt spadł ok. 6.30 na niezamieszkały teren, kilkaset metrów od zabudowań i zaczął płonąć – widoczne były porozrzucane metalowe szczątki, a w ziemi powstał lej.

Mieszkańcy usłyszeli wybuch przypominający rażenie pioruna i widzieli dym.

– To upadło jakieś 300 metrów od zabudowań. Mieszkańcy mówią, że to był potężny wybuch. Kiedy przyjechałem, widziałem jeszcze dym unoszący się nad lasem. Całe szczęście, że runęło bliżej lasu – mówi nam Jarosław Piskorski, wójt gminy Księżpol (na jej terenie leży Nowy Lipowiec).

Mieszkańcy są poruszeni. – Każde takie zdarzenie jest niebezpieczne, bo nie wiemy, jak się zachować. Około dwojga lata temu na terenie naszej gminy spadły szczątki drona, ale wtedy to nie była taka skala, nic się wtedy nie paliło – wspomina wójt. I jak zaznacza, służby pracowały od samego rana. – Należy się im podziękowanie, że tak szybko zlokalizowały to miejsce, co chyba wcale nie było łatwe – zaznacza Jarosław Piskorski.

Obiekt, który spadł w Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim, to prawdopodobnie rakieta manewrująca Ch-101.

W Rudniku nad Sanem obiekt spadł w terenie zalesionym, ale hałas z tym związany był słyszalny z daleka.

– Z samego rana słyszałem potężny, głuchy wybuch, a mieszkam sześć kilometrów od miejsca, gdzie spadł ten obiekt. Runął około pół kilometra od zabudowań, więc zbudził okolicznych mieszkańców. Miałem sygnały, że ten hałas było słychać nawet z kilkunastu kilometrów – mówi nam Dariusz Świta, zastępca burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. – Okazało się, że to była rakieta, ale to wiem już z konferencji ministra, bo do samego miejsca zdarzenia, służby nikogo nie dopuszczają – wskazuje.

Ok. 8.30 policjanci jarosławskiej komendy otrzymali zgłoszenie od mieszkańca Mołodycza, że w rejonie stawów Miłków porozrzucane są metalowe elementy jakiegoś tajemniczego obiektu. – To bardzo rozległa przestrzeń, nieużytki rolne – mówi Anna Długosz, rzeczniczka KPP w Jarosławiu.

Odkryto tam kilkudziesięciometrową wyrwę i metalowe szczątki – prawdopodobnie tutaj spadł dron odrzutowy.