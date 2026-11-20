Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie w piątek przekazał sprawę sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

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– W ocenie sądu odwoławczego oskarżony szeregowy Karol S. oddając w przedstawionych okolicznościach w kierunku grupy migrantów nielegalnie przekraczających granicę 12 strzałów alarmowo-ostrzegawczych, z których przynajmniej trzy naraziły ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, postępowaniem tym zrealizował w takiej sytuacji znamiona zarzucanego mu przestępstwa – powiedział w uzasadnieniu wyroku sędzia płk Paweł Więcek.

Według niego, tożsame narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia dotyczyło także dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej i dwóch żołnierzy podejmujących w tym czasie interwencję.

Granica polsko-białoruska. Żołnierz Karol S. oskarżony o oddanie strzałów ostrzegawczych w kierunku nielegalnych migrantów

Akt oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Warszawie głosi, że 25 marca 2024 r. przy granicy z Białorusią w rejonie Dubicz Cerkiewnych doszło do nielegalnego przekroczenia granicy przez migrantów.

Prokuratura wskazywała, że oskarżony biegł, a gdy znajdował się w odległości od ok. 210 do ok. 164 metrów przyjmował postawę strzelecką, oddając łącznie dwanaście strzałów z broni służbowej wzdłuż drogi granicznej „w kierunku znajdującej się na tej drodze grupy osób złożonej z migrantów, funkcjonariuszy SG i żołnierzy”.

Według ustaleń śledczych, trzy pociski rykoszetowały po uderzeniach w słup betonowy, ziemię i zwoje drutu kolczastego, a pozostałe dziewięć przeszło obok grupy. W tym czasie migranci cofali się na stronę białoruską, rzucając gałęziami i kamieniami w stronę funkcjonariuszy i żołnierzy, na co ci reagowali rozpylaniem gazu łzawiącego.

Od wyroku uchylającego wyrok I instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania obronie przysługuje skarga do Sądu Najwyższego.

Po wyjściu z sali sądowej obrońcy żołnierza powiedzieli PAP, że po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia rozważą dalsze kroki. Jeśli ewentualna skarga nie będzie uwzględniona proces ruszy od nowa przed wojskowym sądem garnizonowym.