Żołnierz przy granicy polsko-białoruskiej (fot. ilustracyjna)
Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie w piątek przekazał sprawę sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.
– W ocenie sądu odwoławczego oskarżony szeregowy Karol S. oddając w przedstawionych okolicznościach w kierunku grupy migrantów nielegalnie przekraczających granicę 12 strzałów alarmowo-ostrzegawczych, z których przynajmniej trzy naraziły ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, postępowaniem tym zrealizował w takiej sytuacji znamiona zarzucanego mu przestępstwa – powiedział w uzasadnieniu wyroku sędzia płk Paweł Więcek.
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Według niego, tożsame narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia dotyczyło także dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej i dwóch żołnierzy podejmujących w tym czasie interwencję.
Akt oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Warszawie głosi, że 25 marca 2024 r. przy granicy z Białorusią w rejonie Dubicz Cerkiewnych doszło do nielegalnego przekroczenia granicy przez migrantów.
Prokuratura wskazywała, że oskarżony biegł, a gdy znajdował się w odległości od ok. 210 do ok. 164 metrów przyjmował postawę strzelecką, oddając łącznie dwanaście strzałów z broni służbowej wzdłuż drogi granicznej „w kierunku znajdującej się na tej drodze grupy osób złożonej z migrantów, funkcjonariuszy SG i żołnierzy”.
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Według ustaleń śledczych, trzy pociski rykoszetowały po uderzeniach w słup betonowy, ziemię i zwoje drutu kolczastego, a pozostałe dziewięć przeszło obok grupy. W tym czasie migranci cofali się na stronę białoruską, rzucając gałęziami i kamieniami w stronę funkcjonariuszy i żołnierzy, na co ci reagowali rozpylaniem gazu łzawiącego.
Od wyroku uchylającego wyrok I instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania obronie przysługuje skarga do Sądu Najwyższego.
Po wyjściu z sali sądowej obrońcy żołnierza powiedzieli PAP, że po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia rozważą dalsze kroki. Jeśli ewentualna skarga nie będzie uwzględniona proces ruszy od nowa przed wojskowym sądem garnizonowym.
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