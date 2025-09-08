Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

„Piątka z Hajnówki”. Zapadł wyrok w głośnym procesie aktywistów

W poniedziałek Sąd Rejonowy w Hajnówce uniewinnił pięcioro aktywistów zaangażowanych w pomoc humanitarną na granicy z Białorusią. Ze względu na olbrzymie zainteresowanie tym procesem, wyrok ogłoszono w siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Publikacja: 08.09.2025 12:26

Oskarżeni na sali rozpraw: Joanna Agnieszka Humka, Mariusz Chyżyński, Kamila Jagoda Mikołajek, Ewa M

Oskarżeni na sali rozpraw: Joanna Agnieszka Humka, Mariusz Chyżyński, Kamila Jagoda Mikołajek, Ewa Moroz-Kaczyńska

Foto: PAP/Artur Reszko

Mateusz Adamski

Proces w tej sprawie trwał od stycznia. Prokuratura oskarżyła pięcioro aktywistów o ułatwianie pobytu w Polsce migrantom z Iraku i Egiptu, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Białorusią. Wnioskowała o kary roku i czterech miesięcy więzienia.

Chodziło o zdarzenie z marca 2022 roku na pograniczu polsko-białoruskim i – jak pisali aktywiści w mediach społecznościowych – pomoc udzieloną irackiej rodzinie z siódemką dzieci oraz obywatelowi Egiptu. Dodatkowo jedna z aktywistek oskarżona jest także o dostarczenie migrantom jedzenia i ubrań podczas ich pobytu w lesie oraz udzielenie im schronienia i odpoczynku.

– Uchodźcy dostali pożywienie i odzież. Dzieci były wyziębione i wygłodzone. Humanitarnie wieźli wszystkich do najbliższej placówki Straży Granicznej w Białowieży, żeby mogli tam złożyć wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce. Na tym właśnie polegało to – jak określiła prokuratura – przewożenie w głąb kraju – wyjaśniała w rozmowie z portalem tvn24.pl Daria Górniak-Dzioba, prawniczka współpracująca z Podlaskim Ochotniczym Pogotowiem Humanitarnym.

Czytaj więcej

„Piątka z Hajnówki” na cienkiej granicy
Plus Minus
„Piątka z Hajnówki” na cienkiej granicy

Sąd: Korzyść osobista nie może być dla cudzoziemca

Aktywiści zostali oskarżeni o przestępstwo z art. 264a kodeksu karnego: „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej umożliwia lub ułatwia innej osobie pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Według prokuratury, korzyść osobistą uzyskali migranci, którym aktywiści pomagali.

Reklama
Reklama

Tej oceny nie podzielił Sąd Rejonowy w Hajnówce, który w poniedziałek uniewinnił aktywistów. W uzasadnieniu sędzia Adam Rodakowski wyjaśnił, iż aby mogło dojść do takiego przestępstwa, jak opisała je w akcie oskarżenia prokuratura, korzyść (osobistą lub majątkową) musieliby uzyskać oskarżeni. Sędzia wskazał, że nie odnieśli oni takiej korzyści, a przynajmniej w sprawie nie ma dowodów, by tak się stało. – Korzyść osobista nie może być dla cudzoziemca, dla osoby przekraczającej granicę, korzyść musi osiągnąć pomagający – dodał sędzia. 

Czytaj więcej

Protestujący przed Sądem Rejonowym w Hajnówce
Rzecz o prawie
Mikołaj Małecki: Przeżycie to nie pobyt

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Prawo Karne granica polsko-białoruska

Proces w tej sprawie trwał od stycznia. Prokuratura oskarżyła pięcioro aktywistów o ułatwianie pobytu w Polsce migrantom z Iraku i Egiptu, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Białorusią. Wnioskowała o kary roku i czterech miesięcy więzienia.

Chodziło o zdarzenie z marca 2022 roku na pograniczu polsko-białoruskim i – jak pisali aktywiści w mediach społecznościowych – pomoc udzieloną irackiej rodzinie z siódemką dzieci oraz obywatelowi Egiptu. Dodatkowo jedna z aktywistek oskarżona jest także o dostarczenie migrantom jedzenia i ubrań podczas ich pobytu w lesie oraz udzielenie im schronienia i odpoczynku.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Ustalenie wartości udziału osobistych starań konkubenta w powstaniu majątku wspólnego bywa często tr
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok dla konkubentów. Muszą się rozliczyć jak po rozwodzie
Wypadek na A1. Sąd zdecydował ws. pozwów rodziny Sebastiana M.
Dobra osobiste
Wypadek na A1. Sąd zdecydował ws. pozwów rodziny Sebastiana M.
„Szon patrole” to nie zabawa. Prawnicy mówią, co i komu za nie grozi
Prawo karne
„Szon patrole” to nie zabawa. Prawnicy mówią, co i komu za nie grozi
Wykryty proceder poza skutkami finansowymi, niesie za sobą także ryzyko poniesienia odpowiedzialnośc
Podatki
Skarbówka ostrzega uczniów i studentów przed takim „dorabianiem"
Chciała testament zgodny z prawem ukraińskim, notariusz odmówił. Co orzekł sąd?
Spadki i darowizny
Chciała testament zgodny z prawem ukraińskim, notariusz odmówił. Co orzekł sąd?
Reklama
Reklama
e-Wydanie