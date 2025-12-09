Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zarzuty postawiono dwóm oskarżonym w sprawie afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych?

Jakie zarzuty stawiane są pierwszemu oskarżonemu Arturowi Sz.?

Komu jeszcze prokuratura stawia zarzuty w związku z aferą RARS?

Jakie kwoty i nieprawidłowości były związane z zamówieniami publicznymi w aferze RARS?

Rzecznik prasowy PK prokurator Przemysław Nowak poinformował, że akt oskarżenia został skierowany 25 listopada do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy akt oskarżenia przeciwko dwóm kolejnym osobom w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

RARS. Prokuratura oskarżyła kobietę i mężczyznę pracujących dla „Red is Bad”

Oskarżeni to E.T. i A.A. Zarzuty dotyczą popełnienia przez nie przestępstw w okresie od sierpnia do listopada 2023 r. E.T. powoływał się na wpływy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i podjął się pośrednictwa w załatwieniu spraw polegających na wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego trzech podmiotów gospodarczych kierowanych przez Pawła S. (innego podejrzanego w śledztwie), w tym fundacji „Red is Bad”, pomimo niezłożenia wymaganych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności (art. 230 § 1 k.k.). W zamian za pośrednictwo A.A., działając na polecenie Pawła S., udzieliła E.T. korzyści majątkowej w wysokości 20.000 zł (art. 230a § 1 k.k.).

- Wobec podejrzanych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe oraz dozór policji – informuje prokurator Nowak. Przestępstwa te zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 8.