Afera RARS. Jest drugi akt oskarżenia

Dwie osoby zostały oskarżone o popełnienie przestępstwa płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Publikacja: 09.12.2025 13:05

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak

Foto: PAP/Leszek Szymański

Foto: PAP/Leszek Szymański

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zarzuty postawiono dwóm oskarżonym w sprawie afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych?
  • Jakie zarzuty stawiane są pierwszemu oskarżonemu Arturowi Sz.?
  • Komu jeszcze prokuratura stawia zarzuty w związku z aferą RARS?
  • Jakie kwoty i nieprawidłowości były związane z zamówieniami publicznymi w aferze RARS?

Rzecznik prasowy PK prokurator Przemysław Nowak poinformował, że akt oskarżenia został skierowany 25 listopada do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy akt oskarżenia przeciwko dwóm kolejnym osobom w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. 

RARS. Prokuratura oskarżyła kobietę i mężczyznę pracujących dla „Red is Bad”

Oskarżeni to E.T. i A.A. Zarzuty dotyczą popełnienia przez nie przestępstw w okresie od sierpnia do listopada 2023 r. E.T. powoływał się na wpływy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i podjął się pośrednictwa w załatwieniu spraw polegających na wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego trzech podmiotów gospodarczych kierowanych przez Pawła S. (innego podejrzanego w śledztwie), w tym fundacji „Red is Bad”, pomimo niezłożenia wymaganych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności (art. 230 § 1 k.k.). W zamian za pośrednictwo A.A., działając na polecenie Pawła S., udzieliła E.T. korzyści majątkowej w wysokości 20.000 zł (art. 230a § 1 k.k.).

- Wobec podejrzanych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe oraz dozór policji – informuje prokurator Nowak. Przestępstwa te zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 8.

Od kwietnia 2024 r. śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS prowadzi śląski pion przestępczości
14 podejrzanych w aferze RARS 

Jest to drugi akt oskarżenia w tym śledztwie.  W sierpniu prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu funkcjonariuszowi policji Arturowi Sz. Został oskarżony o popełnienie łącznie 23 przestępstw, w tym bezprawnego pozbawienia wolności pracownicy sklepu „Red is Bad”, dokonywania bezprawnych sprawdzeń w policyjnych bazach danych oraz szeregu przestępstw na szkodę jego byłej żony. Kolejnych pięć zarzutów dotyczy niedopełnienia obowiązków służbowych w związku z pomocą i asystą udzielanymi podejrzanemu Pawłowi Sz. przy wypłacie z banku większych kwot pieniędzy. Prokuratura podaje, że we wrześniu i w październiku 2023 r. Paweł Sz. wypłacił „w asyście” Artura Sz. łącznie ponad 3,5 mln zł. Każdorazowo przekazywał Arturowi Sz. za tę „przysługę” kwotę 1000 zł. Podczas niektórych wypłat oskarżony Artur Sz. pozostawał w służbie, a każdorazowo poruszał się pojazdem z podrobioną tablicą rejestracyjną.

Adwokat Krzysztof W.
Jak informuje PK, w prowadzonym nadal postępowaniu w sprawie afery RARS występuje obecnie 14 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 36 zarzutów. Jest wśród nich były prezes RARS Michał K., trzech innych urzędników Agencji, a także Paweł S. (twórca patriotycznej marki „Red is Bad”). Zarzuty wobec podejrzanych dotyczą w szczególności udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, prania brudnych pieniędzy oraz powoływania się na wpływy w instytucji publicznej. Zarzuty obejmują nieprawidłowości w wydatkowaniu przez Agencję środków w łącznej kwocie nie mniejszej niż 340 mln zł.  Śledztwo wszczęła Prokuratura Regionalna w Warszawie na podstawie zawiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Od kwietnia 2024 r. prowadzi je śląski pion przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Materiały zgromadzone przez CBA mają potwierdzać, że w RARS doszło do nadużyć związanych z pomijaniem procedur ustawy Prawo zamówień publicznych oraz preferencyjnego traktowania wybranych oferentów. Śledczy ustalili, że podmioty dostarczające towary do RARS uzyskiwały ceny znacznie wyższe od rynkowych, mimo braku doświadczenia w danej branży. Osoby odpowiedzialne za zamówienia wskazywały, z którymi firmami należy podpisać umowy, niezależnie od ceny i jakości produktów.

 

 


Źródło: rp.pl

Prawo Karne Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS)
