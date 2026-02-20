Rzeczpospolita

Tomasz P. Terlikowski: Najlepszy pomysł na Wielki Post

Jeśli gardzi się adwersarzami, to w istocie przestaje się ich rozumieć, a to sprawia, że nie jest się w stanie z nimi skutecznie polemizować.

Publikacja: 20.02.2026 09:30

Tomasz P. Terlikowski: Najlepszy pomysł na Wielki Post

Foto: REUTERS/Remo Casilli

Tomasz Terlikowski

Hejt, niechęć i nienawiść wylewają się nie tylko z mediów społecznościowych, ale coraz częściej także z tych zupełnie zwyczajnych. Ostatnio boleśnie przekonała się o tym polska sportsmenka, a w zupełnie innym wymiarze pierwsza dama Marta Nawrocka. Na tę ostatnią, i to czasem z ust kobiet, które podają się za feministki, posypały się gromy. Dlaczego? Bo dopiero uczy się telewizji, bo ma nieodpowiedniego męża, bo ma nieodpowiednie poglądy w sprawie aborcji i nie chce polemizować z własnym mężem. A i jeszcze, że Pałac Prezydencki to dla niej za wysokie progi… I wszystko to od ludzi, którym tolerancja i otwartość nie schodzi z ust. Nie schodzi, dopóki nie zetkną się z tymi, którzy myślą realnie inaczej.

