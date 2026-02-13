Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Otworzyć się na słuchanie skrzywdzonych

Jak przedstawiciele Kościoła mówią o wykorzystywaniu seksualnym, ukazując go jako temat globalny, to zaraz pojawia się argument, że usiłujemy odepchnąć od siebie problem. Nie. Kościół, będący częścią społeczeństwa, angażuje się w działania prewencyjne. I to poważnie. Oczywiście w niektórych miejscach lepiej, w niektórych gorzej. Ale Kościół nie mówi, że jego problem nie dotyczy – mówi abp. Wojciech Polak, prymas polski, metropolita gnieźnieński.

Publikacja: 13.02.2026 06:00

Abp. Wojciech Polak, prymas polski, metropolita gnieźnieński

Abp. Wojciech Polak, prymas polski, metropolita gnieźnieński

Foto: Wikimedia Commons/Attribution-ShareAlike 3.0 Unported/J. Andrzejewski

Tomasz Krzyżak

Po raz dziesiąty będzie w Kościele obchodzony Dzień modlitwy i solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym. I o ile w poprzednich latach wydaje się, że było o tym dniu głośno, o tyle w tym jest cisza.

W tym roku ten dzień przypada w piątek 20 lutego. Nasze działania, które podejmujemy w związku z przygotowaniem się do tego wydarzenia nie różnią się od tego, co robiliśmy w poprzednich latach. Przygotowane i opublikowane są już propozycje nabożeństwa drogi krzyżowej, czuwanie przy krzyżu, różne modlitwy itd. Same przygotowania, w porównaniu do lat poprzednich, rozpoczęły się zaś dużo wcześniej. Skoncentrowaliśmy się mocniej na przygotowaniu struktur i działań lokalnych, a tego zbytnio nie widać na zewnątrz.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Chiny stoją przed dylematem, czy zaryzykować ostateczną konfrontację z USA
Plus Minus
Chiny stoją przed dylematem, czy zaryzykować ostateczną konfrontację z USA
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Uniwersytet Zhejiang, który w prestiżowym zestawieniu CWTS Leiden Ranking zajął w 2025 r. pierwsze m
Plus Minus
Chińska nauka budzi niepokój w USA. Tylko jedna amerykańska uczelnia dotrzymuje kroku
„Sny o pociągach”: Życie i cała reszta
Plus Minus
„Sny o pociągach”: Życie i cała reszta
„Code Vein II”: Uważaj na zjawy
Plus Minus
„Code Vein II”: Uważaj na zjawy
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama