Po raz dziesiąty będzie w Kościele obchodzony Dzień modlitwy i solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym. I o ile w poprzednich latach wydaje się, że było o tym dniu głośno, o tyle w tym jest cisza.

W tym roku ten dzień przypada w piątek 20 lutego. Nasze działania, które podejmujemy w związku z przygotowaniem się do tego wydarzenia nie różnią się od tego, co robiliśmy w poprzednich latach. Przygotowane i opublikowane są już propozycje nabożeństwa drogi krzyżowej, czuwanie przy krzyżu, różne modlitwy itd. Same przygotowania, w porównaniu do lat poprzednich, rozpoczęły się zaś dużo wcześniej. Skoncentrowaliśmy się mocniej na przygotowaniu struktur i działań lokalnych, a tego zbytnio nie widać na zewnątrz.