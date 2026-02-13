4 zł tygodniowo przez rok !
Abp. Wojciech Polak, prymas polski, metropolita gnieźnieński
W tym roku ten dzień przypada w piątek 20 lutego. Nasze działania, które podejmujemy w związku z przygotowaniem się do tego wydarzenia nie różnią się od tego, co robiliśmy w poprzednich latach. Przygotowane i opublikowane są już propozycje nabożeństwa drogi krzyżowej, czuwanie przy krzyżu, różne modlitwy itd. Same przygotowania, w porównaniu do lat poprzednich, rozpoczęły się zaś dużo wcześniej. Skoncentrowaliśmy się mocniej na przygotowaniu struktur i działań lokalnych, a tego zbytnio nie widać na zewnątrz.
