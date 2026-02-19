Podobnie było z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi. Szybko okazało się, że szefem częstochowskiej filii został syn ówczesnego wiceministra rolnictwa Szymona Giżyńskiego z PiS, zaś pierwszym finansowanym przez instytut projektem był cykl publikacji w lokalnej gazecie, którą kieruje jego matka.

Jednak – jak pisaliśmy przed rokiem w „Rzeczpospolitej” – zmiana ekipy rządowej w Polsce wcale nie spowodowała odpolitycznienia instytutu. Wręcz przeciwnie, w 2024 r. na pełniącą obowiązki dyrektora została powołana Elżbieta Osińska-Kassa, która z Centralną Biblioteką Rolniczą, a następnie z Instytutem Dziedzictwa i Kultury Wsi, związana jest od lat. Nie zmienia to jednak faktu, że prywatnie jest żoną Marka Kassy, który w 2001 r. został zwolniony ze stanowiska wicedyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej po serii artykułów „Gazety Wyborczej”, oskarżających go o promowanie Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Jak pisaliśmy w naszym artykule sprzed roku, na tym nie koniec nominacji ze środowiska ludowców. Kierownikiem Centralnej Biblioteki Rolniczej został Dariusz Suszyński, były kandydat z list Trzeciej Drogi, a wyjątkowo duży zaciąg poszedł ze Związku Młodzieży Wiejskiej.

Co najmniej trzy osoby z obecnego lub byłego kierownictwa ZMW trafiły na wysokie stanowiska w instytucie

ZMW jest organizacją o niemal 100-letniej historii. Do 2000 r. był nawet nieformalną młodzieżówką PSL, którą dziś teoretycznie już nie jest, bo funkcję tę pełni Forum Młodych Ludowców. Jednak ZMW wciąż jest mocno nieformalnie powiązany z PSL.

Przed rokiem wyliczaliśmy posady dla ZMW w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Pisaliśmy, że już wówczas Nina Sapa była wicedyrektorką instytutu, a inne osoby powiązane z ZMW dostały posady w biurze regionalnym w Częstochowie czy w dziale zarządzania projektami. Zaś rok od naszej poprzedniej publikacji przyniósł kolejne awanse osób ze środowiska ZMW.