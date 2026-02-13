Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Tomasz P. Terlikowski: Leon XIV wskazuje drogę, w którą powinien wyruszyć Kościół

Wystąpienie Leona XIV do księży archidiecezji madryckiej, choć dotyczy przede wszystkim życia prezbiterów, powinno być odczytane jako program dla całego Kościoła.

Publikacja: 13.02.2026 14:20

Leon XIV

Leon XIV

Foto: REUTERS/Remo Casilli

Tomasz Terlikowski

To ważne wystąpienie, bo pokazuje ono, że choć obecny papież – w porównaniu ze swoim poprzednikiem – zmienił styl komunikacji, to w istocie wciąż wzywa do głębokiej reformy Kościoła, a także postrzegania kapłaństwa. Wezwania te – i to jest zmiana – ukryte są jednak pod o wiele ostrożniejszymi, pozornie bardziej konserwatywnymi sformułowaniami.

Leon XIV: Czasy, w których żyje Kościół, zachęcają nas do zatrzymania się na chwilę spokojnej i szczerej refleksji

Pozostało jeszcze 90% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Jan Maciejewski: Możesz już wracać, Włóczykiju. Czekamy na Ciebie
Plus Minus
Jan Maciejewski: Możesz już wracać, Włóczykiju. Czekamy na Ciebie
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Zdzisław Najder
Plus Minus
Bogusław Chrabota: Nie odpuszczajmy pamięci o opozycji antykomunistycznej
Kundera robił bardzo wiele, by zacierać swoje ślady, i nienawidził biografii – mówi autorka książki
Plus Minus
Florence Noiville: Milan Kundera lubił zacierać za sobą ślady i nienawidził biografii
Wioska olimpijska w Mediolanie w przyszłości ma się stać osiedlem studenckim oferującym tanie mieszk
Plus Minus
Prawdziwe igrzyska zaczynają się wtedy, gdy trzeba zapłacić za ich organizację
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama