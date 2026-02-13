To ważne wystąpienie, bo pokazuje ono, że choć obecny papież – w porównaniu ze swoim poprzednikiem – zmienił styl komunikacji, to w istocie wciąż wzywa do głębokiej reformy Kościoła, a także postrzegania kapłaństwa. Wezwania te – i to jest zmiana – ukryte są jednak pod o wiele ostrożniejszymi, pozornie bardziej konserwatywnymi sformułowaniami.

Leon XIV: Czasy, w których żyje Kościół, zachęcają nas do zatrzymania się na chwilę spokojnej i szczerej refleksji