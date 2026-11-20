W piątek rano Dowództwo Operacyjne podało, że w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne „do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały przekazane informacje o zagrożeniu z powietrza”. „Trwa weryfikacja, której celem jest potwierdzenie zapisów systemów radiolokacyjnych oraz, w razie konieczności, podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu” – brzmiał komunikat.

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Do sprawy przed godz. 8 odniósł się premier Donald Tusk. Napisał w serwisie X, że odebrał meldunek od ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego „o stanie bezpieczeństwa w powiecie biłgorajskim w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej”. „Obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają odpowiednie służby” – oświadczył szef rządu.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Ewakuacja wieży lotniska Rzeszów-Jasionka

Dodatkowe informacje na temat incydentu przekazał w mediach społecznościowych minister infrastruktury Dariusz Klimczak. „W związku z dzisiejszym zagrożeniem atakiem z powietrza dla przestrzeni powietrznej RP, władze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej po raz pierwszy pojęły decyzję o ewakuacji wieży kontroli lotów w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka” – napisał w serwisie X.

Polityk dodał, że dziewięć osób, w tym sześciu członków personelu operacyjnego przebywało w „doraźnym miejscu schronienia”. Minister zaznaczył, że dotychczas tego typu ewakuacje miały miały miejsce dwukrotnie dla pracowników wieży TWR Lublin.

Po godz. 8 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że ewakuacja ewakuacja personelu wieży kontroli ruchu lotniczego PAŻP się zakończyła, a lotnisko w Rzeszowie wznowiło operacje lotnicze.

Wcześniej rzecznik Dowództwa Operacyjnego ppłk Jacek Goryszewski informował, że w czasie ataku Rosji na Ukrainę mogło dojść do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej oraz do upadku obiektu w powiecie biłgorajskim. Na antenie TVN24 wojskowy zaznaczył, że mowa o miejscowości Chmielek w rejonie Nowego Lipowca. – Sprawdzamy dwa możliwe naruszenia przestrzeni powietrznej – dodał.

Szef BBN Bartosz Grodecki przekazał, że prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.