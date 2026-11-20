W artykule zatytułowanym „Trzech ludzi i udawany pokój” dziennik „La Repubblica” zwrócił uwagę na ich deklarację, że są „gwarantami globalnego pokoju” i zreformują ONZ. Publicysta gazety odnotował, że po wyborach połówkowych w USA, wygranych przez opozycyjną wobec Trumpa Partię Demokratyczną prezydent „szuka rewanżu”.

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Podsumowując czwartkowe spotkanie trzech przywódców, publicysta napisał: „To wszystko? Wierni zwolennicy Donalda Trumpa zapewne mają nadzieję, że za czteropunktową deklaracją pokojową, ogłoszoną po wczorajszym trójstronnym szczycie w Shenzhen, kryje się coś niewypowiedzianego, na tyle istotnego, by usprawiedliwić tę podróż”.

„Nowa Jałta” w Chinach. Trump ustąpił pola Xi i Putinowi?

„W przeciwnym razie tzw. nowa Jałta ryzykuje przejściem do historii jako zasadzka, w której amerykański prezydent zrzekł się władzy zdobytej po drugiej wojnie światowej na rzecz chińskiego rywala, wspieranego przez rosyjskiego wspólnika mniejszościowego, zadowolonego, że wyszedł z tego spotkania, sprawiając na świecie wrażenie, iż znaczy o wiele więcej, niż wskazuje na to jego rzeczywista pozycja” – zaznaczono na łamach rzymskiego dziennika.

Podkreślono też: „Już na pierwszy rzut oka widok gospodarza Xi siedzącego pośrodku wielkiego, okrągłego stołu z kwiatami, oraz dwóch gości: Trumpa i Putina po jego bokach, przywodził na myśl dwóch uczniaków wezwanych na dywanik do gabinetu dyrektora szkoły”.

Według autora komentarza czteropunktowa deklaracja końcowa w sprawie reformy ONZ, ograniczenia działań Międzynarodowego Trybunału Karnego, zwiększenia produkcji ropy i zobowiązania na rzecz redukcji zagrożeń nuklearnych to „naprawdę niewiele, jeśli chodzi o konkrety”.

„Nic o Ukrainie, Iranie, wojnach handlowych, sztucznej inteligencji i innych kluczowych kwestiach”- wymienił dziennik. Jak ocenił, „nie bardzo wiadomo, co właściwie osiągnął Trump, poza wystawieniem do wiatru historycznych sojuszników europejskich i ustąpieniem pola dwóm autokratom w zamian za ulotne odwrócenie uwagi od porażki w wyborach połówkowych”.

Jednocześnie relacjonując czwartkowy szczyt koalicji chętnych w Berlinie, „La Repubblica” odnotowała, że Trump po spotkaniu w Chinach połączył się z uczestnikami jej obrad i „pękał z dumy”, zaś premier Włoch Giorgia Meloni „była chłodna i wydawała się pełna sceptycyzmu”. Stwierdziła: „Nie wiem, czego spodziewać się po Rosjanach”.

Przypomniano, że szefowa włoskiego rządu od dłuższego czasu opowiada się za jasnym, jednym mandatem i wspólnym głosem Unii Europejskiej w rozmowach w sprawie Ukrainy.

Szczyt Trumpa, Xi i Putina. Europa i Ukraina pominięte

„La Stampa” zamieściła na pierwszej stronie nagłówek: „Pakt wielkich bez pokoju”. Zaznaczyła, że szczyt w Shenzhen „wstrząsnął światem i wywołał obawy w związku z osią między trzema mocarstwami”.

Turyński dziennik położył nacisk na wykluczenie Europy i na to, że w deklaracji końcowej nie wspomniano o Ukrainie.

Ponadto gazeta zaznaczyła, że burza wybuchła po tym, gdy Donald Trump nazwał Władimira Putina przyjacielem, a zrobił to, „wracając na światową scenę po dotkliwej porażce w wyborach połówkowych”.

„Entuzjastyczne słowa Trumpa pod adresem Putina wywołały falę kontrowersji, zwłaszcza w Europie. Jakby tego było mało, amerykański prezydent wyraził poważne wątpliwości co do kontynuowania pomocy wojskowej dla Ukrainy oraz miliardów dolarów wydawanych przez koalicję chętnych, zebraną w Berlinie, na wsparcie Kijowa, wzywając ją do zakończenia wsparcia finansowego” – podkreślił dziennik.

Trump nazwał Putina przyjacielem. Obawy o pomoc dla Ukrainy

Czwartkowe ustalenia przywódców Chin, USA i Rosji zwane „deklaracją pokoju” są szczególnie korzystne dla tego ostatniego kraju – uważa telewizja CNN Portugal, określając rosyjskiego prezydenta Władimira Putina „wygranym” spotkania w chińskim mieście Shenzhen. W tym czteropunktowym dokumencie uzgodnionym przez liderów trzech mocarstw, jak zaznaczyła lizbońska stacja, „są aż trzy zwycięstwa Putina”.

Odnotowała, że tracąca w ostatnich latach na sile Rosja została mimo wszystko uwzględniona obok USA i Chin jako kraj, który miałby reformować ONZ.

Drugą „wygraną Putina” jest według portugalskich komentatorów uzgodniony w Shenzhen plan zwiększenia produkcji rafinowanych produktów naftowych, których czołowym dostawcą jest Rosja. Punkt ten może według stacji oznaczać poluzowanie sankcji na Kreml nałożonych w związku z jego agresją przeciwko Ukrainie.

CNN Portugal: Putin największym wygranym szczytu w Chinach

Ewentualne ukaranie Rosji za zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie – według CNN Portugal – również nie wchodzi w grę, gdyż przywódcy trzech mocarstw w „deklaracji pokoju” uznali, że zasada poszanowania immunitetu urzędników państwowych ma nadrzędne znaczenie, a Międzynarodowy Trybunał Karny i inne podobne organy nie powinny nadużywać swojej jurysdykcji.

– Przywódcy trzech mocarstw zgodzili się co do tego, co wydaje się wzrostem ich własnej władzy, ale w taki sposób, że może to zagrozić pewnej równowadze międzynarodowej, szczególnie w odniesieniu do Unii Europejskiej – oceniła lizbońska stacja.

Według komentatorów CNN Portugal „deklaracja pokoju” odbiega też swoją treścią od rzeczywistości, gdyż nie pada w niej słowo „wojna”, pomimo dużych konfliktów zbrojnych na świecie, w tym trwającej od lutego 2022 r. agresji Rosji przeciwko Ukrainie.