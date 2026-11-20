W nocy z 19 na 20 listopada Kijów stał się celem rosyjskiego ataku z wykorzystaniem pocisków balistycznych. W związku z zagrożeniem mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Pierwszy z nich, wysłany w nocy, informował o ataku powietrznym na Ukrainie, natomiast nad ranem przekazano kolejne ostrzeżenie, dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o podejrzeniu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Niezidentyfikowany obiekt powietrzny miał zostać znaleziony w miejscowości Lipowiec w powiecie biłgorajskim.

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Do sytuacji odniósł się w rozmowie z TVN24 gen. Roman Polko, były dowódca jednostki wojskowej GROM. Wojskowy zwrócił uwagę na sposób informowania obywateli o zagrożeniach oraz konieczność dostosowania systemów obronnych do zmian zachodzących na współczesnym polu walki.

Gen. Roman Polko o alertach RCB. „Ile ma czasu na reakcję?”

Zdaniem gen. Romana Polki komunikaty ostrzegawcze powinny zawierać bardziej szczegółowe informacje, które pozwolą mieszkańcom zagrożonych obszarów podjąć odpowiednie działania. Jak zaznaczył, istotne jest nie tylko samo ostrzeżenie, ale również wskazanie charakteru zagrożenia i czasu, jaki pozostaje na reakcję.

– Taki komunikat powinien informować, z czym mamy do czynienia, z czym możemy się liczyć, a przede wszystkim był też pomocny z punktu widzenia człowieka, który w takim regionie przebywa – ile ma czasu na reakcję itp., czy będzie to kilka minut czy kilkadziesiąt minut, bo od tego zależy reakcja, czy pójdę do schronu czy będę pozostawać w miejscu, w którym jestem – powiedział gen. Polko w TVN24.

Były dowódca GROM podkreślił również, że system ostrzegania powinien uwzględniać nie tylko zagrożenia związane z atakami powietrznymi, lecz także inne sytuacje niebezpieczne dla ludności cywilnej, w tym zamachy terrorystyczne.

Gen. Polko wskazuje na zamach w Krakowie. Proponuje zmiany w systemie ostrzegania

W rozmowie z TVN24 gen. Roman Polko nawiązał do zamachu terrorystycznego w Krakowie. Jego zdaniem wydarzenie to pokazało, że obecny system ostrzegania nie jest dostosowany do wszystkich rodzajów zagrożeń.

– Ponadto, patrząc na cały system, trzeba uwzględnić też dodatkowe zagrożenia o charakterze terrorystycznym. To, co wyszło podczas zamachu terrorystycznego w Krakowie, że nie mamy systemu alarmowego na to, że na przykład w miejscu, w którym jesteśmy, szaleje z bronią ktoś, kto zabija ludzi – wskazał.

Generał zaproponował również opracowanie nowoczesnego narzędzia umożliwiającego szybkie przekazywanie ostrzeżeń. Jak zaznaczył, przy tworzeniu takiego rozwiązania należałoby uwzględnić sposób komunikowania się młodszych pokoleń.

– RCB powinno ściągnąć młodych ludzi, którzy potrafią zrozumieć system komunikowania, który dotyczy chociażby pokolenia Z i na przykład przygotować aplikację. To nie jest przedsięwzięcie na lata, trudne do realizacji. To można wprowadzić szybko, aczkolwiek rozumiem kwestie pewnych zabezpieczeń – że taka aplikacja musiałaby być chroniona przed np. fałszywymi komunikatami – powiedział gen. Polko.

Nowe zagrożenia dla Polski. Gen. Polko: Zmiana ma charakter rewolucyjny

Były dowódca GROM odniósł się również do rozwoju technologii wykorzystywanych podczas działań wojennych, w szczególności pojawienia się dronów odrzutowych. W jego ocenie zmiany zachodzące na współczesnym polu walki wymagają dostosowania procedur reagowania oraz systemów obrony powietrznej.

– Zdecydowanie, zmiana ma charakter rewolucyjny. Widać, że wszelkie reakcje polegające na tym, że ktoś dzwoni do kogoś i pyta się o zgodę, już okazują się nieskuteczne – ocenił generał.

Jak wskazał, konieczne stało się wprowadzenie rozwiązań umożliwiających szybsze przeciwdziałanie zagrożeniom, bez konieczności przeprowadzania dotychczasowych procedur. – Stąd też zmiany legislacyjne, wprowadzenie możliwości zwalczania środków napadu powietrznego bez konieczności rozpoznania wzrokowego – zaznaczył gen. Polko.

Sztuczna inteligencja w obronie powietrznej. Gen. Polko mówi o pilnej potrzebie zmian

Zdaniem gen. Romana Polki jednym z najważniejszych kierunków rozwoju systemów obronnych powinno być wykorzystanie sztucznej inteligencji. Generał zwrócił uwagę na konieczność integracji poszczególnych elementów systemu, tak aby możliwe było automatyczne reagowanie na wykryte zagrożenia. – I też pilna potrzeba – myślę, że też przy wsparciu NATO będzie realizowana – zmiana systemu, zintegrowanie go przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Taka, że kiedy tylko taki atak będzie wykryty, to automatycznie następowałoby reagowanie – powiedział były dowódca GROM.

Jednocześnie zaznaczył, że wprowadzenie takich rozwiązań wymagałoby odpowiedniego zabezpieczenia przestrzeni powietrznej, w szczególności w odniesieniu do lotnictwa cywilnego. – To oczywiście wiąże się też z koniecznością zamykania przestrzeni powietrznej dla ruchu cywilnego, żeby nie było wątpliwości, że w przestrzeni może cokolwiek się pojawić. By nie doszło do sytuacji, że podczas obrony zestrzelimy jakiś cywilny obiekt – wyjaśnił gen. Roman Polko w rozmowie z TVN24.

Dalsza część rozmowy wkrótce