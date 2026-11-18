Jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej, w środę 18 listopada w godzinach od 16 do 18.30 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce przeprowadzi testy pocisków oświetlających MITHRAS 1000.

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„Na niebie mogą pojawić się jasne, długo utrzymujące się punkty świetlne, powoli opadające na spadochronach. Przy jednoczesnym użyciu kilku ładunków światła mogą przypominać powoli lecący samolot, dużego drona lub nietypowy obiekt latający” - czytamy w komunikacie MON.

Zjawiska będą widoczne na terenie Warszawy oraz okolicznych miejscowości, m.in. Zielonki, Marek, Kobyłki, Wołomina i Legionowa.

Jak podkreślono w komunikacie, są to rutynowe, wcześniej zaplanowane testy badawcze. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców.