Sejmowa podkomisja stała do spraw zdrowia psychicznego przyjęła we wtorek, 17 listopada, bez sprzeciwu nową wersję projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty, przygotowaną przez zespół przy Ministerstwie Zdrowia.

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Podczas posiedzenia jednym z głównych punktów sporu były wymagania dotyczące wykształcenia bazowego kandydatów do zawodu. Zgodnie z projektem uwzględniającym poprawki ministerialnego zespołu psychoterapeutą będzie mogła zostać osoba z tytułem lekarza, magistra lub magistra inżyniera.

Przed rozpoczęciem szkolenia kandydat będzie musiał ukończyć kurs przygotowawczy, a następnie zdać egzamin organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych. Jego zaliczenie będzie warunkiem rozpoczęcia czteroletniego szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego. Egzamin wstępny ma obowiązywać wszystkich kandydatów – zarówno osoby z wykształceniem inżynierskim, jak i psychologów klinicznych czy psychiatrów.

„Lobbing jest raczej po drugiej stronie”

Przewodnicząca podkomisji Golbik zwracała uwagę, że wielu podmiotom zależy na tym, by ustawa nie weszła w życie. - To nie jest przypadek, że wejście w życie tej ustawy jest regularnie bojkotowane. (...) Że ktoś może pójść na jakiś kurs i zostać psychoterapeutą, obowiązuje od trzydziestu kilku lat (...). I w interesie tych bardzo wielu grup jest to, żeby obowiązywało dalej - mówiła przewodnicząca.

Inną interpretację przedstawiła posłanka Marcelina Zawisza z partii Razem. Jej zdaniem to zwolennicy ograniczenia dostępu do zawodu wywierają presję na kształt projektu.

– Problem jest taki, że lobbing jest raczej po drugiej stronie. To znaczy, problem jest z tym, żeby ten zawód troszkę zamknąć. Żeby na przykład psychoterapeutami mogły być osoby po psychologii, a nie tak, jak jest teraz w tej ustawie: każda osoba z wykształceniem magisterskim mogła przejść i podejść do kursu – mówiła posłanka.

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