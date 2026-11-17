Szkolenie do zawodu psychoterapeuty mógłby zacząć magister po dowolnych studiach, który zdałby test w Centrum Egzaminów Medycznych – cały czas mowa bowiem, jak twierdzi dr Łukasz Müldner-Nieckowski w rozmowie z Rynkiem Zdrowia, o zawodzie medycznym. Stąd też potrzeba wprowadzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej za stosowanie metod nienaukowych, takich jak ustawienia Hellingera.

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Czym jest psychoterapia? Ekspert wyjaśnia

– Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, ale jej cele nie ograniczają się do usuwania objawów. Może też służyć poprawie funkcjonowania i wspierać rozwój – stwierdził dr Müldner-Nieckowski w rozmowie z Rynkiem Zdrowia. – Nie każda osoba, która przychodzi na psychoterapię, musi mieć stwierdzone zaburzenie psychiczne – dodał.

Rozpoczęcie psychoterapii, jak zaznacza ekspert, wiąże się nie tylko z dążeniem do poprawy zdrowia i jakości życia, ale też z wejściem w relację z prowadzącym terapię.

– Bywa, że zmiana, która zmniejsza cierpienie jednej osoby, okazuje się trudna dla kogoś jej bliskiego. Psychoterapeuta nie potrafi przewidzieć wszystkich możliwych konsekwencji, ale podczas szkolenia uczy się, na co szczególnie zwracać uwagę – przyznał dr Müldner-Nieckowski.

Ekspert zaznaczył, że „leczeniu towarzyszy rozwój, nawet jeśli pacjent wcale nie stawia go sobie jako osobnego celu. Może przede wszystkim chcieć mniej cierpieć albo lepiej funkcjonować, ale zmiana odbywa się także w innych obszarach”.

Zawód medyczny, ryzyka związane z AI i coachingiem

Ekspert mówił także o granicach między psychoterapią i coachingiem, którą wyznacza stwierdzenie przez dobrze wyszkolonego coacha: „jest pan klientem, nie pacjentem”. Poza trudnościami w rozróżnieniu między faktyczną psychoterapią a coachingiem, dr Müldner-Nieckowski wskazuje także na problemy związane z użyciem sztucznej inteligencji.

– Dziś ludzie szukają źródła doraźnej pomocy, niestety, w czatach opartych na dużych modelach językowych – zamiast u psychologa czy psychoterapeuty – stwierdził ekspert w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.

Mówił także o odpowiedzialności dyscyplinarnej, jaka czekać będzie za używanie w trakcie psychoterapii metod niezgodnych z wiedzą naukową.

– „Ustawienia hellingerowskie” i wiele innych metod niezweryfikowanych lub zweryfikowanych negatywnie nie spełnia tego kluczowego kryterium – powiedział.

W nowym projekcie zawód zostanie otwarty dla każdej osoby z tytułem magistra, obwarowany zostanie jednak koniecznością udziału w kursie przygotowawczym i egzaminie wstępnym.

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