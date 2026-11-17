Stemplowanie pustych kopert, prawdopodobne podrobienie podpisu, tajemnicze przestawienie czasu na nagraniu, a przede wszystkim złożenie oferty 20 minut po terminie – taki obraz wyłania się z nagrań monitoringu Wydziału Podawczego Kancelarii Sejmu z 15 września 2016 r., które publikujemy w „Rzeczpospolitej”. Wynika z nich, że Jacek Kurski został w 2016 r. nielegalnie wybrany prezesem TVP.

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Konkurs na prezesa TVP: nagranie pokazuje ofertę Kurskiego złożoną po 16:00 (WIDEO)

O tym, że oferta Kurskiego powinna zostać odrzucona przez Radę Mediów Narodowych, prowadzącą konkurs, pisaliśmy już w 2016 r., opierając się na świadkach. Relacjonowali nam, że Kurski wszedł do Wydziału Podawczego na minuty przed upływem terminu, jednak zamiast złożyć ofertę, dopiero zaczął ją kompletować, znacznie przekraczając czas. Z regulaminu konkursu wynikało wprost, że taka oferta powinna być odrzucona.

Nagrania, do których dotarliśmy po latach, całkowicie potwierdzają nasze ustalenia. Jak wynika z zeznań urzędniczki Kancelarii Sejmu, złożonych w prokuraturze, wywierano na nią presję, by zarejestrować ofertę Kurskiego, złożoną po terminie.