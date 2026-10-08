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Jacek Nizinkiewicz: Berkowicz, obrażając Dobrosz-Oracz, pokazał problem Konfederacji z kobietami

Kolejny polityk Konfederacji pokazał, że nie potrafi zachować elementarnego szacunku wobec kobiety. Tym razem poseł Konrad Berkowicz obraził dziennikarkę TVP Justynę Dobrosz-Oracz, która próbowała zadać mu pytanie na terenie Sejmu.

Publikacja: 08.10.2026 15:01

Politycy Konfederacji. Od lewej: Konrad Berkowicz, Sławomir Mentzen, Ewa Zająkowska Hernik

Politycy Konfederacji. Od lewej: Konrad Berkowicz, Sławomir Mentzen, Ewa Zająkowska Hernik

Foto: PAP/ Tomasz Gzell

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Jacek Nizinkiewicz

Pytanie dziennikarki było proste i dotyczyło tego, czy poseł Konfederacji był w wojsku. Polityk najpierw odmówił odpowiedzi, tłumacząc, że nie ma czasu, ponieważ zaczynają się głosowania. Chwilę później znalazł jednak czas, by zaatakować dziennikarkę słownie.

– Teraz nie mam czasu odpowiadać, bo głosowania się zaczynają. Poza tym rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami – powiedział Konrad Berkowicz do Justyny Dobrosz-Oracz. To nie była odpowiedź na pytanie. To była obelga.

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