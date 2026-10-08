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Politycy Konfederacji. Od lewej: Konrad Berkowicz, Sławomir Mentzen, Ewa Zająkowska Hernik
Pytanie dziennikarki było proste i dotyczyło tego, czy poseł Konfederacji był w wojsku. Polityk najpierw odmówił odpowiedzi, tłumacząc, że nie ma czasu, ponieważ zaczynają się głosowania. Chwilę później znalazł jednak czas, by zaatakować dziennikarkę słownie.
– Teraz nie mam czasu odpowiadać, bo głosowania się zaczynają. Poza tym rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami – powiedział Konrad Berkowicz do Justyny Dobrosz-Oracz. To nie była odpowiedź na pytanie. To była obelga.
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