Pytanie dziennikarki było proste i dotyczyło tego, czy poseł Konfederacji był w wojsku. Polityk najpierw odmówił odpowiedzi, tłumacząc, że nie ma czasu, ponieważ zaczynają się głosowania. Chwilę później znalazł jednak czas, by zaatakować dziennikarkę słownie.

– Teraz nie mam czasu odpowiadać, bo głosowania się zaczynają. Poza tym rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami – powiedział Konrad Berkowicz do Justyny Dobrosz-Oracz. To nie była odpowiedź na pytanie. To była obelga.