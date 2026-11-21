4,8 proc. – tyle według średniej sondażowej z portalu ewybory.eu zgarnia dziś Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Mimo że rozłam w Prawie i Sprawiedliwości wydarzył się już parę miesięcy temu, stowarzyszenie byłego premiera wydaje się stać w miejscu.

Morawiecki wprawdzie wyprowadził z klubu PiS aż 40 parlamentarzystów – potwierdzając tym samym, że posiada realnie istniejącą frakcję – ale próżno pod koniec listopada szukać dawnego impetu – choćby tego, który zobaczyliśmy podczas słynnego grilla w stolicy. Czy powinniśmy się czuć zaskoczeni? Czy porażka – bo na dziś tak to wygląda – projektu niegdysiejszego szefa rządu była do przewidzenia?