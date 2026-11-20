Od wniosku premiera do zaprzysiężenia Andrzeja Domańskiego na wicepremiera minęło 31 dni. – Najprostsza odpowiedź jest taka, że prezydent mógł tym grać. Z moich informacji nigdy nie wynikało, że zwłoka będzie bezterminowa. Gdybym miał informację, że to trwała blokada, z pewnością bardzo szybko bym o tym napisał – mówił Michał Kolanko.

Jego zdaniem atak prezydenta na ministra finansów podczas obchodów 11 listopada był błędem – nie co do treści, ale co do momentu. Michał Szułdrzyński zwracał uwagę na zdjęcie z uroczystości, na którym premier obejmuje uśmiechniętego prezydenta. Kolanko przypominał, że w sprawach twardego bezpieczeństwa, jak stała obecność wojsk USA, współpraca naprawdę działa. – Cała reszta to trochę teatr. Trzecia tura kampanii prezydenckiej – ocenił.