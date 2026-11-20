Politycy formacji Rozwój Plus, od lewej: Janusz Cieszyński, Marcin Horała, Mateusz Morawiecki i Łukasz Schreiber
Szef klubu Rozwój Plus był w piątek pytany, czy politycy jego formacji złożyli już w sądzie wniosek o rejestrację partii. – Jeżeli jeszcze nie, to myślę, że stanie się to w ciągu najbliższych raczej godzin niż dni – odparł.
Dopytywany o nazwę nowej partii Mateusza Morawieckiego Łukasz Schreiber, odparł, że będzie to „Rozwój Plus Ruch Mateusza Morawieckiego”.
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Przed tygodniem w piątek były premier i lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki zadeklarował na 5. Poznańskim Kongresie Gospodarczym, że jego ugrupowanie samodzielnie wystartuje w najbliższych wyborach parlamentarnych, które odbędą się w 2027 r.
Powstanie Rozwoju Plus było związane z kryzysem w Prawie i Sprawiedliwości. Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum wystawionego przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego – lider PiS nakazywał parlamentarzystom rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii.
Skupieni wokół Mateusza Morawieckiego politycy (ponad 40 osób), którzy wcześniej utworzyli Rozwój Plus, nie złożyli deklaracji, uznając, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a jedynie realizują nową inicjatywę społeczną. Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny, politycy ci uznali, że nie są już członkami PiS i pod koniec lipca zarejestrowali własny klub parlamentarny.
Były premier Mateusz Morawiecki
W czwartek na konferencji prasowej przedstawiciele Rozwoju Plus oświadczyli, że ich formacja nie przyłączy się do prawicowego paktu senackiego, jeśli obejmie on też Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna. – Braunizacja polskiej prawicy powoduje ośmieszanie prawicy. To idealny narożnik, do którego chce zapędzić całą prawicę obecny premier Donald Tusk – mówił Morawiecki.
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