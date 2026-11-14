W badaniu partyjnym przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski Koalicja Obywatelska uzyskała 30 proc. wskazań i utrzymała pozycję lidera. PiS może natomiast liczyć na 15,5 proc. To wynik znacznie słabszy niż w poprzednich wyborach parlamentarnych. Pod progiem wyborczym znalazły się dwa ugrupowania współtworzące rząd: PSL z poparciem 4,5 proc. oraz Polska 2050, na którą chce głosować zaledwie 0,8 proc. respondentów.

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W takim układzie obecna koalicja rządząca miałaby poważny problem z utrzymaniem większości. Jednocześnie po prawej stronie sceny politycznej rośnie znaczenie Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Jeden blok prawicy przed koalicją rządzącą

Autorzy badania sprawdzili, jak wyglądałby podział poparcia, gdyby największe ugrupowania zdecydowały się na wspólny start. To scenariusz nawiązujący do dyskusji o konsolidacji poszczególnych ugrupowań i ewentualnym tworzeniu wyborczych sojuszy.

W takim wariancie największe poparcie zdobyłaby Zjednoczona Prawica, skupiająca Prawo i Sprawiedliwość, ugrupowanie Rozwój Plus, Konfederację oraz Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Na wspólną listę tych formacji zagłosowałoby 46,6 proc. ankietowanych.

Drugie miejsce zajęłaby Koalicja 15X, czyli porozumienie Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy. Taki wariant poparłoby 41,3 proc. badanych.

Poza dwoma dużymi blokami wystartowałaby deklarująca konsekwentnie niechęć do sojuszy partia Razem, która uzyskała 5,8 proc. wskazań, przekraczając próg wyborczy. Niezdecydowanych było 6,3 proc. respondentów.

Prawica z większością 242 mandatów

Jeszcze wyraźniej różnicę między dwoma scenariuszami pokazuje prognozowany podział miejsc w Sejmie. Z wyliczeń opartych na modelu prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego wynika, że wspólna lista ugrupowań prawicowych zdobyłaby 242 mandaty w 460-osobowym parlamencie.

Oznaczałoby to możliwość samodzielnego utworzenia rządu. Koalicja 15X mogłaby liczyć na 212 miejsc, natomiast Razem wprowadziłoby do Sejmu sześciu posłów.

Nawet po dodaniu mandatów partii Razem ugrupowania tworzące obecny obóz rządzący dysponowałyby łącznie 218 głosami. Do większości parlamentarnej zabrakłoby im zatem 13 mandatów.

Różnica wynika między innymi z mechanizmu przeliczania głosów na mandaty. Wykorzystanie metody d'Hondta premiuje większe komitety, dlatego zjednoczenie ugrupowań prawicowych mogłoby przynieść im dodatkową korzyść w podziale miejsc w parlamencie.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 6–9 listopada 2026 roku metodami CAWI i CATI, na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Prognozę podziału mandatów przygotowano z wykorzystaniem kalkulatora i modelu aproksymacyjnego prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego.