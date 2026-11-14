Według ukraińskiego przywódcy problemy występują na całej linii frontu i poważnie utrudniają działania ukraińskich dronów. Kijów podejrzewa, że decyzja może mieć podłoże polityczne i służyć wywarciu presji na Ukrainę podczas negocjacji pokojowych z Rosją.

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Zełenski oskarża SpaceX. System Starshield ogranicza możliwości ukraińskich dronów

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek, że od pięciu dni obowiązują ograniczenia dotyczące działania systemu satelitarnego Starshield, wykorzystywanego przez ukraińskie wojsko. Jak wyjaśnił, drony korzystające z tego rozwiązania nie mogą obecnie poruszać się z prędkością przekraczającą 161 km/h, ponieważ po osiągnięciu wyższej prędkości tracą łączność.

Ograniczenia mają poważne konsekwencje dla ukraińskich operacji wojskowych. Według Zełenskiego uniemożliwiają przechwytywanie nadlatujących rosyjskich dronów Shahed wyposażonych w napęd odrzutowy. Znacząco utrudniają również przeprowadzanie przez Ukrainę uderzeń średniego zasięgu na cele wojskowe znajdujące się na terytoriach okupowanych przez Rosję.

Podczas spotkania z dziennikarzami w pałacu prezydenckim w Kijowie Zełenski przekazał, że zwrócił się do dowództwa wojskowego o wyjaśnienie sytuacji z firmą SpaceX, a także z Pentagonem i amerykańskim Departamentem Stanu. Jak zaznaczył, Ukraina nie otrzymała dotychczas jednoznacznego wyjaśnienia przyczyn ograniczeń. SpaceX utrzymuje, że nie wprowadził żadnych restrykcji, jednak ukraińskie władze kwestionują te zapewnienia.

– Odbyły się rozmowy z firmą na szczeblu instytucjonalnym. Ministerstwo Obrony rozmawiało ze SpaceX. Odpowiedzieli: „Nie wprowadzamy żadnych ograniczeń”. Twierdzą, że to jakiś problem techniczny. Nie wierzymy, że tak jest – powiedział Zełenski.

Polityk podkreślił, że problemy z łącznością nie mają charakteru jednostkowego, lecz występują na całej linii frontu. – Nie chodzi o to, czy im wierzymy, czy nie. Być może zostaną przeprowadzone dalsze kontrole. Ale każdego dnia testujemy to na różnych kierunkach. Każdego dnia otrzymujemy takie samo potwierdzenie. Nie są to więc odosobnione przypadki, lecz problem na szeroką skalę – wyjaśnił.

Ukraina podejrzewa polityczne motywy ograniczeń Starshield. W tle negocjacje z Rosją

Ukraińskie władze podejrzewają, że ograniczenie działania systemu Starshield może być celowym działaniem Stanów Zjednoczonych, mającym skłonić Zełenskiego do ustępstw wobec przywódcy Rosji Władimira Putina. Podobne problemy wystąpiły już w ubiegłym miesiącu. Obecne ograniczenia zbiegły się natomiast w czasie z negocjacjami prowadzonymi w ubiegłym tygodniu w Abu Zabi z udziałem przedstawicieli Ukrainy i Rosji, przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych.

Jednym z głównych punktów spornych pozostaje przyszłość Donbasu. Kreml domaga się, aby Ukraina oddała Rosji cały ten region, jednak Zełenski stanowczo wykluczył możliwość przekazania kolejnych terytoriów Rosjanom.

Ukraiński prezydent ujawnił również, że amerykańscy negocjatorzy, Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa, oraz Steve Witkoff, pytali, czy Ukraina byłaby gotowa zrezygnować z Donbasu w zamian za członkostwo w NATO lub gwarancje bezpieczeństwa podobne do tych zapewnianych przez Sojusz. Zełenski zaznaczył jednak, że szczegóły tej propozycji pozostają niejasne. Jak dodał, nie wydaje się, aby przewidywała ona obecność amerykańskich sił pokojowych na terytorium Ukrainy.

Zdaniem ukraińskiego przywódcy zakończenie wojny będzie możliwe wyłącznie po zawarciu porozumienia o zawieszeniu broni, któremu muszą towarzyszyć rzeczywiste gwarancje bezpieczeństwa zapewnione przez zachodnich partnerów.

„WSJ”: Demokraci wezwali Muska do zachowania dokumentacji ws. działania Starlinka w Ukrainie

Jak podał w sobotę dziennik „Wall Street Journal”, senatorzy z Partii Demokratycznej USA wezwali właściciela firmy SpaceX Elona Muska do zachowania całej dokumentacji związanej z ograniczaniem działania systemu Starshield.

Senatorzy Jeanne Shaheen i Chris Coons zamierzają wszcząć dochodzenie w tej sprawie po przejęciu przez Demokratów kontroli nad Kongresem w styczniu, co będzie wynikiem tegorocznych wyborów połówkowych (midterms) w USA – podał dziennik po uzyskaniu wglądu w list.

Politycy chcą zbadać ograniczenia w usługach Starlink i Starshield, do których doszło między 12 a 24 października, a także 12 listopada.

„Nowe ograniczenia budzą obawy, że systemy, na których polega rząd USA, będą nadal podatne na zakłócenia” – napisali Shaheen i Coons w liście cytowanym przez „WSJ”.

Według dwójki senatorów liczba rosyjskich ataków na Ukrainę w październiku sięgnęła prawie 4 tys. Shaheen i Coons dali firmie SpaceX czas do 30 listopada na potwierdzenie, że spełniła zawarte w liście żądania, oraz udzielenie odpowiedzi na pytania o nadzór nad Starlinkami.

Ukraina otrzyma kolejne wsparcie od Europy. Zełenski wskazuje na zagrożenie zimą

Prezydent Ukrainy podczas rozmowy z dziennikarzami poinformował również, że jego niedawne rozmowy z europejskimi przywódcami, którzy spotkali się w Dublinie, przyniosły konkretne rezultaty.

Wśród uzyskanych deklaracji znalazło się zobowiązanie Danii do dostarczenia amunicji do samolotów F-16, wykorzystywanych przez Ukrainę do zestrzeliwania rosyjskich dronów. Uzgodniono także pakiety wsparcia energetycznego dla Kijowa i innych ukraińskich miast.

Zełenski ostrzegł jednocześnie, że Rosja stawia wszystko na zimą kampanię wojskową. W ostatnich miesiącach Moskwa nasiliła ataki na ukraińskie miasta, próbując w ten sposób zmusić ludność cywilną do kapitulacji.

Zdaniem ukraińskiego prezydenta istotną rolę w ograniczeniu rosyjskiej agresji może odegrać Kongres Stanów Zjednoczonych. Jak ocenił, przyjęcie przepisów dotyczących sankcji wobec Rosji oraz dostaw uzbrojenia dla Ukrainy mogłoby zwiększyć presję na Putina i skłonić go do ograniczenia działań wojennych.