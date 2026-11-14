Seria strzelanin i prób wymuszeń wymierzonych w największe gwiazdy Bollywood sprawiła, że aktorzy, producenci i ich rodziny coraz częściej korzystają z usług prywatnych agencji ochrony. Przestępcy grożą filmowcom śmiercią, żądają pieniędzy i próbują zastraszyć środowisko, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu pozostawało pod silnym wpływem mafii.

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Jak informuje agencja AFP, policja wiąże ostatnie akty przemocy z gangiem Lawrence’a Bishnoia. To indyjski gangster odbywający karę więzienia, oskarżany przez amerykańskich prokuratorów o kierowanie międzynarodową organizacją przestępczą.

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– Gwiazdy poruszają się z ochroniarzami po obu stronach – powiedział AFP aktor Ronit Roy, który prowadzi również agencję ochrony.

Dodał, że popyt na usługi ochroniarskie gwałtownie wzrósł. Zabezpieczenia obejmują już nie tylko znanych aktorów, lecz także ich rodziny i dzieci.

Strzelaniny i żądania setek tysięcy dolarów. Gangsterzy zastraszają aktorów

W październiku ostrzelano samochód aktora Tigera Shroffa w Bombaju. W innej sprawie aktor Tusshar Kapoor miał otrzymać żądanie zapłaty 600 tys. dolarów.

W związku ze strzelaniną policja zatrzymała 13 osób, stosując przepisy dotyczące zwalczania przestępczości zorganizowanej. Według śledczych napastnicy chcieli wymusić pieniądze, zademonstrować siłę organizacji przestępczych i wywołać strach w środowisku filmowym.

Funkcjonariusze ustalili również, że obserwowano inne znane osoby. Wśród podejrzewanych o udział w strzelaninie wymieniono Anila Pandita, domniemanego członka gangu Bishnoia, który jest poszukiwany przez policję.

Rosnące zagrożenie wpłynęło na zachowanie największych gwiazd indyjskiego kina. Amitabh Bachchan podczas tradycyjnego niedzielnego spotkania z wielbicielami przed swoim domem w Bombaju pozdrawiał ich zza kuloodpornej osłony. Zwiększono również ochronę rezydencji Shah Rukh Khana podczas obchodów jego urodzin.

Szczególnym celem gróźb od lat pozostaje Salman Khan. Gang Bishnoia wiązany jest z działaniami wymierzonymi w aktora w związku z oskarżeniami o polowanie w 1998 roku na antylopy indyjskie, zwane blackbuck.

Zwierzęta te są otaczane szczególną czcią przez społeczność religijną Bishnoi, przywiązującą dużą wagę do ochrony przyrody.

Indyjskie władze oskarżyły członków gangu o ostrzelanie domu Salmana Khana w Bombaju oraz udział w zabójstwie Baby Siddique'a, wpływowego polityka blisko związanego z przemysłem filmowym, w 2024 roku.

Po październikowym ostrzelaniu samochodu Tigera Shroffa w internecie pojawiły się wpis i nagranie głosowe przypisywane współpracownikowi gangu Bishnoia. Ich autor przyznawał się do ataku, wskazując na bliskie relacje Shroffa z Salmanem Khanem.

Powrót mafii do Bollywood? Przestępcy kontrolowali kiedyś produkcję filmów

Obecne wydarzenia przypominają lata 90. i początek XXI wieku, gdy organizacje przestępcze wywierały ogromny wpływ na indyjski przemysł filmowy. Gangsterzy wykorzystywali groźby, wymuszenia i przemoc, aby kontrolować finansowanie produkcji, obsadę filmów oraz ich dystrybucję.

Jedną z najważniejszych postaci indyjskiego półświatka był Dawood Ibrahim, międzynarodowy zbieg oskarżany o udział w organizacji zamachów bombowych w Bombaju w 1993 roku, w których zginęło 257 osób. Innym wpływowym gangsterem był Chhota Rajan, dawny współpracownik Ibrahima, który później stał się jego rywalem. Obecnie przebywa w więzieniu.

Producenci filmowi byli wówczas zmuszani do płacenia haraczy, przekazywania części zysków i podporządkowywania się żądaniom organizacji przestępczych. Wpływy mafii zaczęły słabnąć po zaostrzeniu działań policji i wprowadzeniu w 1999 roku nowych przepisów przeciwko przestępczości zorganizowanej. Istotne znaczenie miało również zwiększenie udziału legalnych przedsiębiorstw w finansowaniu produkcji filmowej.

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Reżyser Rajiv Rai, twórca popularnego thrillera „Gupt”, w latach 90. otrzymywał groźby i żądania pieniędzy. Ostatecznie wyjechał z Indii do Wielkiej Brytanii.

– Byłem ofiarą w latach dziewięćdziesiątych, cały świat o tym wie – powiedział.

Jego zdaniem obecna fala przemocy różni się jednak od działań dawnych organizacji przestępczych.

– W latach dziewięćdziesiątych znaliśmy ich cel. Chodziło o pieniądze z okupu. Teraz dzwonią i mówią, że jeśli jesteś przyjacielem Salmana, zabijemy cię. Jaki jest w tym cel? – pytał Rai.

Pisarz i były dziennikarz śledczy S. Hussain Zaidi uważa, że niektórzy przestępcy wykorzystują sławę znanych gangsterów, aby wzbudzać strach.

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– Niektórzy desperaci strzelają w powietrze, żeby zastraszyć przemysł filmowy. I osiągnęli swój cel, ponieważ ludzie zaczęli wierzyć, że wracają czasy mafii z lat dziewięćdziesiątych – powiedział.

Zaidi podkreślił jednak, że najważniejsi gangsterzy tamtej epoki nie żyją, przebywają w więzieniach albo wycofali się z działalności przestępczej.

Podobnego zdania jest dziennikarz kryminalny Ahmed Ali, który podejrzewa, że część gróźb pochodzi od osób próbujących wykorzystać atmosferę strachu wywołaną przez gang Bishnoia.

Producent Boney Kapoor, który sam był w przeszłości zastraszany w związku ze sporem o prawa do zagranicznej dystrybucji filmu „Judwaa” z Salmanem Khanem, uważa, że obecna fala przemocy nie potrwa długo.

– Nie odczuwam takiego strachu. Ale trzeba zachować ostrożność. Tych strzelanin nie można ignorować – powiedział.