7 listopada 24-letni Michał Oksiński, mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, wjechał samochodem na krakowski Rynek Główny i zaczął strzelać z karabinu samopowtarzalnego AR-15 do przypadkowych ludzi. Od kul Michała O. zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Sprawca został zneutralizowany przez dwóch policjantów – Jakuba Kulika i Artura Morańskiego, którzy w wymianie ognia również zostali ciężko ranni. W wyniku doznanych obrażeń Oksiński zmarł w szpitalu nad ranem 9 listopada.

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Przed dokonaniem zamachu w Krakowie sprawca – jak się okazało – zabił też członków najbliższej rodziny: ciała ojca, matki i 21-letniej siostry Oksińskiego znaleziono w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Motywy działania zamachowca do dziś pozostają nieznane i są przedmiotem śledztwa.

Marcin Kierwiński mówi, że sprawca zamachu w Krakowie mógł fascynować się skrajnie prawicowymi ideologiami. Prawica krytykuje

Na konferencji prasowej zorganizowanej w dniu zamachu szef MSWiA Marcin Kierwiński mówiąc o sprawcy ataku, podkreślił, że miał on „bardzo radykalne poglądy”. – Wszystko wskazuje, że zafascynowany był ideologiami skrajnie prawicowymi, choć będzie to podlegało sprawdzeniu – dodał.

Słowa te ściągnęły na ministra krytykę ze strony prawicowej opozycji, która uznała je za próbę upolitycznienia zamachu i obarczenia jej jakąś częścią odpowiedzialności za tragedię w Krakowie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński nazwał słowa Kierwińskiego „ordynarnym kłamstwem” i zwrócił uwagę, że szef MSWiA podał tę informację jako „jedną z pierwszych”.

- To jest wręcz zatrważające, że polityk w randze ministra nie jest w stanie zacisnąć zębów i w obliczu takiej tragedii nie mieszać do tego polityki – mówił z kolei w Polsat News Bartłomiej Pejo, poseł Konfederacji. Jeszcze ostrzej, również w Polsat News, skomentował tę wypowiedź zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz. - Mówienie o tym, że ten człowiek - ten morderca, ten psychopata z bronią - miał jakieś poglądy, że on sympatyzował z prawicą, to jest obrzydliwe dla mnie, po ludzku - stwierdził.

Sam Kierwiński bronił się twierdząc, że to, co powiedział, było zgodne ze stanem wiedzy jaką miał na ten moment. W TOK FM podkreślał też, że nie mówił, iż zamachowiec był związany z jakimś konkretnym środowiskiem politycznym. Z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka pytany o słowa ministra, które padły na konferencji z 7 listopada powiedział, że „do czasu posiadania przez służby pełnych informacji warto się wstrzymać z komentarzami, nawet jeżeli są pierwsze poszlaki i przesłanki”.

Ministra – choć bez przytaczania dosłownie jego słów – bronił otwierając 8 listopada posiedzenie rządu Donald Tusk. – Informacje, jakie przekazał minister Kierwiński na początku tej akcji, w porozumieniu ze mną, uspokoiły atmosferę. Bardzo mi zależało na tym, i zwróciłem się do nadzorujących tę akcję, aby możliwie szybko, natychmiast, wtedy kiedy to jest tylko możliwe, informowali opinię publiczną o faktach i uzasadnionych podejrzeniach – stwierdził.

Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wskazywał, iż wiadomo, że sprawca interesował się masowymi morderstwami i ich sprawcami. Przyznał też, że jego działania nie musiały mieć podłoża ideologicznego. Eksperci wskazują, że zamach mógł być przejawem tzw. nihilistycznego przemocowego ekstremizmu, czyli aktem przemocy nie zakorzenionej w żadnej konkretnej ideologii, lecz uogólnioną nienawiścią do społeczeństwa.

Sondaż: Ponad 60 proc. Polaków przed 50. rokiem życia negatywnie ocenia słowa Marcina Kierwińskiego

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jak oceniają fakt, iż szef MSWiA w dniu zamachu w Krakowie mówił, że sprawca mógł fascynować się „ideologiami prawicowymi".

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Pozytywnie” oceniło to 16 proc. badanych.

Negatywną ocenę zachowania ministra wyraziło 53,9 proc. uczestników sondażu.

18,6 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

11,6 proc. badanych przyznało, że nie zna wypowiedzi Kierwińskiego.

- Negatywne oceny najczęściej wyrażają osoby do 24. roku życia (62 proc.) oraz osoby w wieku 25–34 lata i 35–49 lat (po 61 proc.). Krytyczne opinie częściej pojawiają się także wśród mieszkańców miast liczących do 20 tys. mieszkańców i powyżej 500 tys. mieszkańców (po 57 proc.) - komentuje Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.