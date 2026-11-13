Totalizator Sportowy poinformował o dwóch wysokich wygranych, po które dotychczas nikt się nie zgłosił. Pierwsza dotyczy kuponu Mini Lotto zawartego 14 października 2026 r. w punkcie sprzedaży przy ul. Wyszogrodzkiej 127 w Płocku. Zwycięzca trafił wygraną I stopnia w wysokości 141 757,60 zł. Na odbiór pieniędzy ma czas do 13 grudnia.

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Druga nagroda jest jeszcze wyższa. Chodzi o 260 640 zł za wygraną IV stopnia w Eurojackpot. Szczęśliwy zakład zawarto 20 października w kolekturze przy ul. Wąskiej 10 w Lubaniu na Dolnym Śląsku. Właściciel kuponu powinien zgłosić się po pieniądze najpóźniej do 19 grudnia 2026 r.

„Obecnie dwie wysokie wygrane nadal czekają na szczęśliwców, którzy mogą zgłosić się po ich wypłatę do dowolnego oddziału Totalizatora Sportowego” – przekazała spółka w komunikacie.

Jak odebrać wygraną i kiedy pieniądze przepadają?

Zgodnie z zasadami Totalizatora Sportowego na zgłoszenie się po nagrodę jest 60 dni, liczonych od dnia następującego po dniu losowania. Po upływie tego terminu prawo do wypłaty wygasa. W przypadku obu nieodebranych wygranych oznacza to, że zwycięzcy mają jeszcze odpowiednio do 13 i 19 grudnia.

Wygrane przekraczające 2280 zł odbiera się w jednym z 17 oddziałów Totalizatora Sportowego. Konieczne jest przedstawienie oryginalnego kuponu oraz dokumentu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu. Od nagród przekraczających 2280 zł pobierany jest ponadto 10-procentowy podatek.

Miliony złotych przepadły. Największe nieodebrane wygrane w historii Lotto

Przypadki nieodebranych nagród nie są w Polsce rzadkością. Rekordowa wygrana, po którą nikt się nie zgłosił, padła 6 listopada 2012 r. w Chojnicach. Właściciel szczęśliwego kuponu nie odebrał ponad 17,1 mln zł. Podobna sytuacja wydarzyła się w 2008 r. w Wejherowie, gdzie zwycięzca nie zgłosił się po 11,8 mln zł. Obie nagrody ostatecznie przepadły.

Także w ostatnich latach zdarzały się przypadki nieodebrania wielomilionowych kwot. W lutym 2024 r. nikt nie zgłosił się po ponad 10 mln zł wygranych w Lotto. Z kolei w lipcu 2025 r. w Nowym Sączu padła wygrana drugiego stopnia w Eurojackpot w wysokości blisko 3,5 mln zł. Jej właściciel również nie odebrał pieniędzy.

Skala zjawiska jest znacznie większa, jeśli uwzględnić także drobniejsze nagrody. Jak informował TVN24 Biznes, powołując się na dane Totalizatora Sportowego, w samym 2024 r. łączna wartość nieodebranych wygranych wyniosła 66,63 mln zł. Większość tej kwoty stanowiły niewielkie nagrody, po które gracze nie zgłosili się w przewidzianym terminie.