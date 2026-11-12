„Sąd potwierdził, że środki z opłat trasowych należą do PAŻP, a nie do Skarbu Państwa. Agencja jest odrębną osobą prawną, posiada własny majątek i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa, dlatego jej środki nie mogą służyć zaspokojeniu roszczeń Pfizera wobec Polski związanych z umową na zakup szczepionek przeciw COVID-19" – poinformowało w komunikacie Ministerstwo Zdrowia.

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Sprawa ma związek ze sporem o szczepionki Pfizera przeciwko COVID-19, których Polska nie odebrała. 1 kwietnia br. belgijski sąd orzekł na korzyść koncernu farmaceutycznego, nakazując Polsce odebranie około 64 mln dawek szczepionek i zapłacenie koncernowi 5 mld 644 mln zł. 1 lipca Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) poinformowała PAŻP, że w związku z wyrokiem zajęte zostały konta, na które spływają środki z opłat nawigacyjnych.

Spór o szczepionki Pfizera przeciw COVID-19

Spór dotyczy umowy zawartej przez Komisję Europejską z koncernem Pfizer w imieniu państw członkowskich UE na dostawy szczepionek przeciw COVID-19. Polska w 2022 r. odmówiła odbioru części zamówionych dawek, argumentując to m.in. zmianą sytuacji epidemicznej i skutkami wojny w Ukrainie. We wrześniu 2023 r. Pfizer skierował sprawę do sądu w Brukseli.

1 kwietnia 2026 r. belgijski sąd pierwszej instancji orzekł, że Polska powinna odebrać około 64 mln dawek szczepionek i zapłacić koncernowi 5,644 mld zł, a także pokryć koszty procesowe wynoszące około 170 mln zł. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wykorzystanie wszystkich dostępnych środków prawnych w celu zmiany nieprawomocnego wyroku. Termin na wniesienie apelacji wynosi 60 dni od doręczenia Polsce odpisu orzeczenia wraz z nakazem zapłaty.