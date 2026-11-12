Brad Caleb Kane cofa nas do lat 70., by zaprezentować historię Pameli Voorhees (Linda Cardellini), matki Jasona, która po tragicznej śmierci syna stopniowo pogrąża się w szaleństwie. Trzeba twórcy oddać, że ma naprawdę sporo interesujących pomysłów na rozbudowanie mitologii serii – niestety, nie zawsze udaje mu się utrzymać uwagę widza.

Reklama Reklama

„Crystal Lake” – całkiem udana propozycja dla fanów „Piątku trzynastego”.

Bez cienia wątpliwości największym atutem produkcji jest Cardellini. Aktorka tworzy przekonujący portret kobiety złamanej przez tragedię i coraz bardziej niebezpiecznej. Jej Pamela potrafi budzić współczucie, ale też autentyczny niepokój. Nie zabrakło również mile widzianych ukłonów w stronę fanów oryginału.

Gorzej, że „Crystal Lake” momentami zapomina, czym właściwie jest seria, do której nawiązuje. Zamiast sprawnego, dynamicznego slashera dostajemy ośmioodcinkową opowieść z mnóstwem pobocznych wątków, niekoniecznie interesującymi postaciami i dłużyznami. Przez większość sezonu fabuła krąży wokół tajemnic, które nie zawsze potrafią wzbudzić ciekawość. Dopiero ostatnie odcinki uwalniają pełnię potencjału i pokazują, jak szaloną i angażującą produkcją mógł być ten serial.

„Crystal Lake” nie jest więc prequelem, którego potrzebowaliśmy, nie będzie też nowym klasykiem grozy. To jednak całkiem udana propozycja dla fanów „Piątku trzynastego”. Linda Cardellini, część kluczowych wątków i kilka naprawdę cudownie krwawych scen potrafią jednak wynagrodzić seans – nawet jeśli po drodze trzeba uzbroić się w cierpliwość.