Stacy Keach należał do najbardziej cenionych amerykańskich aktorów teatralnych swojego pokolenia. Największą popularność przyniosła mu rola prywatnego detektywa Mike'a Hammera w serialu opartym na powieściach Mickeya Spillane'a. Był również uznanym interpretatorem dramatów Williama Szekspira. Występował m.in. jako Hamlet, Ryszard III i Król Lear.

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Jak podaje Associated Press, Keach współpracował z wybitnymi reżyserami, w tym Johnem Hustonem. Wystąpił w jego filmach „Miasto grubasów” („Fat City”) i „Sędzia z Teksasu” („The Life and Times of Judge Roy Bean”). Widzowie mogli oglądać go również w „Więźniu nienawiści” („American History X”), „Dziedzictwie Bourne'a” („The Bourne Legacy”) oraz nominowanej do Oscara „Nebrasce”.

ABC News

Stacy Keach zdobył sławę jako Mike Hammer. Grał również Szekspira i Hemingwaya

Choć Keach miał na koncie liczne role filmowe i teatralne, zyskał największą rozpoznawalność dzięki postaci bezkompromisowego prywatnego detektywa Mike'a Hammera.

– Keach stworzył eleganckiego, pełnego energii Hammera. Potrafił wyrażać pożądanie spojrzeniem, a twardość pięściami – pisał w 1983 roku krytyk telewizyjny Associated Press Fred Rothenberg.

Aktor zdobył także uznanie za kreację Ernesta Hemingwaya w telewizyjnej produkcji biograficznej, za którą otrzymał Złoty Glob. Występował ponadto w serialach i miniserialach „Jezus z Nazaretu”, „Córka Mistrala”, „Princess Daisy” i „The Blue and the Gray”.

Jego kariera przeżyła poważny kryzys w 1984 roku, kiedy został zatrzymany na londyńskim lotnisku Heathrow za próbę przemytu kokainy. Sąd skazał go na dziewięć miesięcy więzienia. Keach odzyskał wolność po sześciu miesiącach.

Po wyjściu z więzienia otwarcie mówił o swoim uzależnieniu. Spotykał się ze studentami i osobami uczestniczącymi w terapiach odwykowych, a także zeznawał przed amerykańskim Kongresem.

– Nie ma większego więzienia niż uzależnienie własnej egzystencji od substancji chemicznej – mówił, wspominając swoje doświadczenia.

Pomimo problemów osobistych kontynuował karierę aktorską. W 2019 roku otrzymał własną gwiazdę w Hollywoodzkiej Alei Sław przy Hollywood Boulevard.

Stacy Keach miał polskie obywatelstwo. Ostatnie lata spędził w Magdalence

Z Polską aktora łączyły więzi rodzinne. Jego żoną była polska aktorka Małgorzata Tomassi, którą poznał na planie serialu „Mike Hammer”. Keach wielokrotnie wspominał, że podczas pobytu w więzieniu jej listy i fotografie pomagały mu przetrwać najtrudniejsze chwile.

W 2015 roku otrzymał polskie obywatelstwo. Ostatnie lata życia spędził w Magdalence pod Warszawą.

Aktor zmarł we wtorek, 10 listopada, po długiej walce z chorobą serca. Miał 85 lat. Pozostawił żonę i dwoje dzieci.