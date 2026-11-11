Stacy Keach
Stacy Keach należał do najbardziej cenionych amerykańskich aktorów teatralnych swojego pokolenia. Największą popularność przyniosła mu rola prywatnego detektywa Mike'a Hammera w serialu opartym na powieściach Mickeya Spillane'a. Był również uznanym interpretatorem dramatów Williama Szekspira. Występował m.in. jako Hamlet, Ryszard III i Król Lear.
Jak podaje Associated Press, Keach współpracował z wybitnymi reżyserami, w tym Johnem Hustonem. Wystąpił w jego filmach „Miasto grubasów” („Fat City”) i „Sędzia z Teksasu” („The Life and Times of Judge Roy Bean”). Widzowie mogli oglądać go również w „Więźniu nienawiści” („American History X”), „Dziedzictwie Bourne'a” („The Bourne Legacy”) oraz nominowanej do Oscara „Nebrasce”.
ABC News
Choć Keach miał na koncie liczne role filmowe i teatralne, zyskał największą rozpoznawalność dzięki postaci bezkompromisowego prywatnego detektywa Mike'a Hammera.
– Keach stworzył eleganckiego, pełnego energii Hammera. Potrafił wyrażać pożądanie spojrzeniem, a twardość pięściami – pisał w 1983 roku krytyk telewizyjny Associated Press Fred Rothenberg.
Aktor zdobył także uznanie za kreację Ernesta Hemingwaya w telewizyjnej produkcji biograficznej, za którą otrzymał Złoty Glob. Występował ponadto w serialach i miniserialach „Jezus z Nazaretu”, „Córka Mistrala”, „Princess Daisy” i „The Blue and the Gray”.
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Jego kariera przeżyła poważny kryzys w 1984 roku, kiedy został zatrzymany na londyńskim lotnisku Heathrow za próbę przemytu kokainy. Sąd skazał go na dziewięć miesięcy więzienia. Keach odzyskał wolność po sześciu miesiącach.
Po wyjściu z więzienia otwarcie mówił o swoim uzależnieniu. Spotykał się ze studentami i osobami uczestniczącymi w terapiach odwykowych, a także zeznawał przed amerykańskim Kongresem.
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– Nie ma większego więzienia niż uzależnienie własnej egzystencji od substancji chemicznej – mówił, wspominając swoje doświadczenia.
Pomimo problemów osobistych kontynuował karierę aktorską. W 2019 roku otrzymał własną gwiazdę w Hollywoodzkiej Alei Sław przy Hollywood Boulevard.
Z Polską aktora łączyły więzi rodzinne. Jego żoną była polska aktorka Małgorzata Tomassi, którą poznał na planie serialu „Mike Hammer”. Keach wielokrotnie wspominał, że podczas pobytu w więzieniu jej listy i fotografie pomagały mu przetrwać najtrudniejsze chwile.
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W 2015 roku otrzymał polskie obywatelstwo. Ostatnie lata życia spędził w Magdalence pod Warszawą.
Aktor zmarł we wtorek, 10 listopada, po długiej walce z chorobą serca. Miał 85 lat. Pozostawił żonę i dwoje dzieci.
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