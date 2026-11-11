Zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach dwóch sędziów TK uchyliła we wtorek Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Jak ustaliliśmy decyzję tę podjął skład z udziałem prezes tej Izby Marii Szczepaniec i sędziego Marka Dobrowolskiego.

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Niespodziewana decyzja SN w sprawie prezesów Trybunału. Sędzia Laskowski krytykuje postanowienie IOZ SN

To efekt zażalenia, które do Sądu Najwyższego złożył obrońca Świeczkowskiego i Sochańskiego. Pierwotnie, w miniony piątek, SN uznał się za niewłaściwy do rozpoznania tej sprawy i przekazał ją do rozstrzygnięcia Trybunałowi Konstytucyjnemu. We wtorek jednak uchylono to postanowienie, rozpoznano merytorycznie zażalenie obrony i uchylono zarządzenia o przerwie w czynnościach sędziów TK.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy sędziego SN Michała Laskowskiego, byłego prezesa Izby Karnej. – Nie znajduję żadnej podstawy prawnej do podjęcia takich działań Sądu Najwyższego. Uważam, że jest to wbrew prawu. Według mojej wiedzy SN absolutnie nie może zajmować się tego typu sprawami jak zażalenie na przerwę w czynnościach sędziego Trybunału Konstytucyjnego – mówi sędzia Laskowski.

Jak zaznacza, że w ramach walki politycznej można zrobić wszystko, nawet bez podstawy prawnej. – Trybunał Konstytucyjny zresztą dawał przykłady orzeczeń wydawanych bez żadnej podstawy prawnej i faktycznej. Teraz włączył się w to Sąd Najwyższy. Obawiam się, że jest to wyłącznie przejaw stawiania na swoim i obrony Trybunału za wszelką cenę w kształcie, w którym był do tej pory – komentuje sędzia Laskowski.

Jego zdaniem orzeczenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej nie może być skuteczne.

– Równie dobrze najwyższy sąd łowiecki mógłby wydać postanowienie o uchyleniu przerwy w czynnościach i zarządzić powrót panów prezesa i wiceprezesa TK. Czy to byłoby prawnie skuteczne? No nie. Chyba że jest coś, czego nie potrafię teraz pojąć – wskazuje Laskowski.

Prof. Aleksander Stępkowski: Nie wiadomo, czy policja zastosuje się do uchwały Sądu Najwyższego

Zdaniem prof. Aleksandra Stępkowskiego, sędziego Sądu Najwyższego, trudno obecnie przewidzieć, jakie będą praktyczne konsekwencje uchwały Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN, uchylającej zarządzenie o zawieszeniu prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.

– Wiadomo wprawdzie, jakie skutki uchwała ta powinna wywrzeć w państwie prawa, ale teraz nie ma już wątpliwości, że nie rządzi w Polsce prawo, ale ci, którzy wydają rozkazy policji. Nie wiemy natomiast, jaki rozkaz dostanie policja i czy w związku z tym zastosuje się do uchwały Sądu Najwyższego – powiedział prof. Stępkowski.

Sędzia podkreślił, że uchwała powinna skutkować umożliwieniem obu prezesom powrotu do wykonywania obowiązków służbowych, w tym wejścia na teren Trybunału Konstytucyjnego i ponownego kierowania jego pracami. Wyraził jednak wątpliwość, czy tak się stanie.

– Dotychczasowe doświadczenia każą powątpiewać w to, czy tak się stanie. Może się okazać, że uchwała SN nie spełnia kryterium „prawa jak my je rozumiemy” – stwierdził.

Prof. Stępkowski zaznaczył jednocześnie, że nawet jeśli uchwała nie wywoła natychmiastowych skutków, może mieć istotne znaczenie w przyszłości.

– Kiedyś uchwała IOZ będzie ważnym punktem odniesienia przy dokonywaniu prawnej oceny działań osób, które obecnie mogą de facto przebywać na terenie TK. Tym samym realna doniosłość uchwały może się zamanifestować, tyle że w nieco odleglejszej perspektywie czasowej – ocenił.

Przesilenie w Trybunale Konstytucyjnym, nasilenie kryzysu i protesty. Święczkowski i Sochański walczą o stanowiska

Przypomnijmy, że zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego wydała w piątek, 30 października sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska. Jako najstarszy stażem sędzia została ona też kierującą Trybunałem Konstytucyjnym.

Zarówno Świeczkowski, jak i Sochański nie uznali tej decyzji i odwołali się od niej do Sądu Najwyższego. Decyzja o przerwie w czynnościach tych sędziów i przejęcie kierownictwa nad TK przez nowych sędziów wywołało protesty i nasilenie kryzysu wokół tej instytucji.