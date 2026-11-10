Jak wynika z wtorkowej uchwały, opublikowanej na stronie Trybunału, celem wprowadzonych we wtorek zmian jest usprawnienie funkcjonowania TK oraz przywrócenie w jego działalności – jak podkreślono – „fundamentalnej reguły”, zgodnie, z którą prezes Trybunału „odpowiada wprawdzie za organizację jego pracy, ale realizuje tę funkcję jako »pierwszy wśród równych sobie sędziów«”.

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Na zgromadzeniu w TK zwołanym przez Korwin-Piotrowską uchwalono zmiany w regulaminie Trybunału

Jak wynika z uzasadnienia do uchwały, po jej wejściu w życie warunkiem zatwierdzenia przez prezesa TK sprawozdania z wykonania budżetu Trybunału będzie uprzednie wyrażenie przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK pozytywnej opinii o tym sprawozdaniu.

Jak wskazano w tym kontekście, do zadań Zgromadzenia Ogólnego należy już uchwalanie projektu dochodów i wydatków Trybunału. W związku z tym – czytamy – „ustawodawca uczynił [...] ze Zgromadzenia organ odpowiadający za plan finansowy Trybunału Konstytucyjnego”.

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W uzasadnieniu wskazano ponadto, że – zgodnie z dotychczasowym Regulaminem TK – prezes Trybunału informuje Zgromadzenie Ogólne o ważnych sprawach i wydarzeniach dotyczących Trybunału i sędziów TK. Jak jednak wskazano „nie znajduje uzasadnienia”, aby jedynie Zgromadzenie było takim forum. „Wystarczające może być odbycie narady sędziów, która nie stanowi posiedzenia Zgromadzenia” – czytamy.

Uchwała ma wejść w życie w dniu następującym po dniu jej ogłoszenia.

Reakcja rządu. Premier Tusk zapowiadał ruch w sprawie publikacji

Wcześniej we wtorek premier Donald Tusk zapowiedział, że podjęta tego dnia przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK uchwała zostanie opublikowana. Zwrócił uwagę, że „będzie to pierwsza od lat publikacja rozstrzygnięcia tego nareszcie prawidłowo obsadzonego ważnego organu państwa”.