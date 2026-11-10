– Służby badają komputer oraz telefony komórkowe sprawcy. Pojawiły się już rzetelne informacje na temat tego, że zamachowiec przed dokonaniem zamachu kilka miesięcy wcześniej obserwował strony związane ze słynnym masowym morderstwem dokonanym przez Andersa Breivika. Dlatego wątek skrajnie prawicowego ekstremizmu jest przez nas badany – powiedział Waldemar Żurek podczas konferencji prasowej.

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Minister sprawiedliwości poinformował również o zabezpieczeniu miejsc, w których przebywał sprawca. Czynności objęły między innymi jego miejsce pracy, gdzie służby sprawdziły należącą do niego szafkę. Znaleziono na niej napisy i inskrypcje, których znaczenie jest obecnie analizowane. – Zabezpieczono także miejsca, w których przebywał zamachowiec, także miejsce jego pracy, jego szafkę w miejscu pracy, która zawiera różne inskrypcje i napisy, które są odkodowywane przez służby specjalne – przekazał Żurek.

Flaga z grzechotnikiem kolejnym tropem w śledztwie

Jednym z elementów analizowanych przez śledczych jest również flaga przedstawiająca grzechotnika na żółtym tle, którą posiadał zamachowiec. Jak wskazał minister, symbol ten jest wykorzystywany między innymi przez niektóre skrajnie prawicowe środowiska w Stanach Zjednoczonych. – Zamachowiec posiadał flagę, która dla części środowisk skrajnych, skrajnie prawicowych w Stanach Zjednoczonych, jest jakimś symbolem. Mówimy o grzechotniku na żółtym tle, dlatego że ta flaga pojawia się w różnych miejscach, w różnych momentach, jest wykorzystywana, ale jeżeli powiążemy to, to jeden z takich wątków, czy też z hipotez, jakie przyczyny legły przy planowaniu i realizacji tego zamachu.

Z wypowiedzi ministra wynika, że śledczy rozpatrują możliwe motywy ideologiczne jako jedną z hipotez dotyczących przyczyn zamachu. Na obecnym etapie nie przesądzono jednak, czy skrajnie prawicowy ekstremizm rzeczywiście miał wpływ na działania sprawcy.

Śledczy badają otoczenie sprawcy zamachu w Krakowie i okoliczności zabójstwa jego rodziny

Waldemar Żurek poinformował również, że prokuratura analizuje środowisko, w którym funkcjonował zamachowiec. Śledczy przyglądają się między innymi jego relacjom rodzinnym, próbując ustalić, czy mogły one mieć wpływ na jego życie oraz przygotowania do ataku.

Minister odniósł się także do zabójstwa członków rodziny Michała Oksińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak przekazał, w samochodzie sprawcy zabezpieczono tłumik, którego znalezienie może mieć znaczenie dla wyjaśnienia okoliczności tej zbrodni. – W samochodzie został znaleziony tłumik, co mogłoby wyjaśniać zagadnienie zabójstwa w Ostrowcu osób najbliższych, bo jak wiemy, sąsiedzi nie słyszeli nic – wskazał Żurek.

Szef resortu sprawiedliwości zwrócił również uwagę na wyposażenie zamachowca oraz znaczną ilość zabezpieczonej przy nim amunicji. Jego zdaniem może to wskazywać, że sprawca przygotowywał atak ze znacznym wyprzedzeniem.

– Przy zamachowcu, który miał bardzo profesjonalne wyposażenie, znaleziono ogromną liczbę amunicji, kilkanaście magazynków. Nawet, jeżeli ta osoba brałaby udział w taktycznych szkoleniach strzeleckich, to nie potrzebowałaby do tego aż takiej ilości magazynków. Tutaj widać było, że być może to było wcześniej z dużym wyprzedzeniem planowane.

Michał Oksiński fascynował się seryjnymi zabójcami? Śledczy analizują kolejną hipotezę

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że śledczy rozważają również możliwość, iż sprawca zamachu w Krakowie inspirował się działaniami seryjnych morderców i próbował naśladować zbrodnie popełnione w przeszłości.

– Kolejną z hipotez jest to, że ta osoba fascynowała się seryjnymi zabójcami i że ten zamachowiec spróbował naśladować pewne dramatyczne, tragiczne zdarzenia, które miały miejsce w Europie czy na świecie – mówił Żurek.

Minister odniósł się także do symboli odnalezionych w miejscach związanych z zamachowcem. Choć nie zdecydował się ujawnić szczegółów dotyczących ich znaczenia, zaznaczył, że „na pewno są tam elementy ideologii prawicowej”.

- Często jest tak w przypadku takich osób, które dokonują tego typu zbrodni, że jest wiele czynników, które się łączą - powiedział Żurek podczas konferencji. - Pamiętajmy, że część z tych seryjnych morderców jednak do tego swojego zbrodniczego czynu dorabiała albo prezentowała pewną ideologię polityczną - dodał.