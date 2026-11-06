Zgodnie z zarządzeniem, które już obowiązuje, osobami uprawnionymi do wstępu do Trybunału Konstytucyjnego są sędziowie TK: Magdalena Bentkowska, Maciej Berek, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Sławomir Patyra, Stanisław Piotrowicz, Jakub Stelina, Wojciech Sych, Dariusz Szostek, Maciej Taborowski, Rafał Wojciechowski „oraz prof. Jarosław Wyrembak”.

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„Sędziowie Bogdan Święczkowski oraz Bartłomiej Sochański, ze względu na zarządzoną natychmiastową przerwę w czynnościach, mają możliwość wstępu do siedziby Trybunału jedynie w terminach i w sposób uzgodniony ze mną” - brzmi kolejny punkt zarządzenia.

Pracownicy TK nie mogą przychodzić do TK bez wezwania

Kancelaria Trybunału Konstytucyjnego i Biuro Służby Prawnej ma zadania ograniczone do tych, które wskaże Korwin-Piotrowska. Pracownicy TK mają zawieszone wykonywanie obowiązków pracowniczych i nie muszą przychodzić do pracy, jeśli nie zostaną przez kierującą TK poinformowani o konieczności stawiennictwa w siedzibie Trybunału. Zachowują prawo do wynagrodzenia.

Wezwani do pracy pracownicy Kancelarii i Biura oraz sędziowie TK zamierzający wykonywać zadania w siedzibie Trybunału mają korzystać z dostępnych wejść wskazanych w komunikatach ogłaszanych na stronie internetowej TK. W przypadku korzystania z wejścia wymagającego przejścia przez budynek podlegający ochronie, pracownicy i sędziowie muszą być przygotowani na obowiązkową kontrolę na zasadach obowiązujących w tym budynku.

Sędzia Korwin-Piotrowska uchyliła „wszelkie udzielone do dziś upoważnienia do wykonywania czynności w imieniu pracodawcy”. Do czasu udzielenia nowych upoważnień w zakresie czynności z zakresu prawa pracy, kierująca TK będzie sama wykonywać takie czynności.