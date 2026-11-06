Białystok, 10.12.2025. Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podczas briefingu prasowego w siedzibie Sądu Okręgowego w Białymstoku
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podpisał wezwania do zapłaty odszkodowań do neosędziów
Żurek przypomniał podczas piątkowej konferencji prasowej, że od dawna wskazywał, iż „powinny być wniesione regresowe pozwy cywilne wobec tzw. neosędziów w Sądzie Najwyższym za ich udział w rozprawach” co prowadziło do orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i odszkodowań, które „musiało ponieść państwo polskie, czyli polscy obywatele”.
- Dotychczasowa kwota realnie wypłaconych sum za działania „neosędziów” w SN już wynosi . Oczywiście ona jest zależna od kursu euro, ponieważ ETPC wypłaca te kwoty w euro – powiedział Żurek. Wskazał też, że ta kwota cały czas rośnie.
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Jak dodał obecnie w ETPC „jest zamrożonych, mówi się, że ponad 1,2 tys. spraw polskich obywateli, które zakończyły się w SN, ale za stołem sędziowskim siedział tzw. neosędzia”.
- Jest realna obawa, że kiedy ETPC te sprawy odmrozi, to będziemy przegrywać jedną za drugą, bo jest wyznaczona już linia orzecznicza - mówił prokurator generalny.
Dlatego – jak przekazał - skierował pierwsze wezwania o wypłatę tych kwot, które ci „neosędziowie” wygenerowali swoim wychodzeniem na sale w SN.
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Zapowiedź takich pozwów Żurek publicznie złożył ponad rok temu.
– Mamy prostą sytuację, gdy ktoś dostał tytuł w wadliwej procedurze i dla sądów europejskich nie tworzy sądu. Nadal jednak otrzymuje wynagrodzenie, ubiera togę i wychodzi na salę rozpraw. Za samo to wyjście my za niego płacimy – wskazywał i przypomniał, że apelował do tzw. neosędziów o powstrzymanie się od orzekania, ale tylko niektórzy go posłuchali.
– Jeżeli funkcjonariusz publiczny, czy też każda inna osoba ze swojej winy spowoduje szkodę, to ten, kto zapłacił za tę szkodę ma prawo dochodzić w tzw. regresie tych środków. Więc dla mnie to jest sytuacja zupełnie nieakceptowalna, kiedy budżet państwa (...) musi wypłacać odszkodowania za wyroki ETPC, tylko za uczestnictwo na sali rozpraw w posiedzeniu – mówił w połowie września 2025 r. minister sprawiedliwości i prokurator generalny.
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