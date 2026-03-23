Maciej Nawacki
Sędzia Maciej Nawacki był prezesem Sądu Rejonowego w Olsztynie w latach od grudnia 2017 r. do marca 2024 r. Został powołany przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę jako jeden z jego pierwszych nominatów. Symbolem tamtych czasów jest fotografia Nawackiego, który drze projekt uchwały olsztyńskich sędziów. Od 2018 r. Nawacki jest także członkiem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej – wbrew konstytucji – przez polityków i uznawanej przez to za nielegalną przez dużą część środowisk prawniczych oraz obecny rząd.
Serwis OKO.press poinformował, że obecny prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie sędzia Krzysztof Krygielski i jego pełnomocnik, mecenas Michał Romanowski, złożyli pozew przeciwko sędziemu Nawackiemu, domagając się blisko 100 tys. złotych. Miałby to być zwrot kosztów, do których Nawacki doprowadził nie wykonując wyroków polskich sądów i TSUE, gdy pełnił funkcję prezesa olsztyńskiego sądu. A chodziło o jego decyzje podejmowane, wobec sędziego Pawła Juszczyszyna, który dziś jest wiceprezesem SR w Olsztynie.
Sędzia Paweł Juszczyszyn został dyscyplinarnie zawieszony w czynnościach 4 lutego 2020 r. Obcięto mu też wynagrodzenie i to aż o 40 proc. Była to kara za to, że podczas rozpatrywania apelacji kierował się wytycznymi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Gdy w wyniku batalii sądowych Juszczyszyn w końcu wrócił do pracy, prezes Nawacki przeniósł go z macierzystego wydziału cywilnego do wydziału rodzinnego i mimo kolejnych orzeczeń sądowych nie chciał wycofywać się z tej decyzji. Broń złożył dopiero po przegranych przez PiS wyborach.
W międzyczasie Paweł Juszczyszyn wytoczył kilka procesów Sądowi Rejonowemu w Olsztynie jako pracodawcy, by bronić swoich praw. W wyniku wygranej sąd został zobowiązany do wypłaty zaległego wynagrodzenie za czas zawieszenia Juszczyszyna i odszkodowania za mobbing. Miał też zwrócić koszty sądowe, które poniósł Juszczyszyn i zapłacić mu odsetki od przyznanych kwot. Pieniądze zostały wypłacone z kasy Sądu Rejonowego w Olsztynie, czyli z budżetu państwa. Obecny prezes sądu żąda więc teraz ich zwrotu od byłego prezesa Nawackiego.
Komentując w prawicowych mediach wytoczenie powództwa sędzia Nawacki daje do zrozumienia, że nie ma się czego obawiać, bo nie należy się spodziewać, że pozew okaże się skuteczny.
Według OKO.press finansowe rozliczenie Nawackiego może być wskazówką dla państwa i Prokuratorii Generalnej, jak rozliczać finansowo neosędziów za orzeczenia i decyzje sprzeczne z konstytucją i prawem unijnym. Takie regresy zapowiadał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, jednak nie złożono żadnego pozwu przeciwko np. neosędziom Sądu Najwyższego. Prokuratoria Generalna twierdzi, że wciąż trwają w tej sprawie rozmowy z ministrem sprawiedliwości i analizy prawne.
Tymczasem według prof. Michała Romanowskiego neosędziowie z Sądu Najwyższego powinni zwrócić Skarbowi Państwa co najmniej 500 mln euro w ramach regresu. Tyle wyniosła kara nałożona na Polskę za niewykonywanie zabezpieczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z lipca 2021 r. w sprawie Izby Dyscyplinarnej oraz tzw. przepisów kagańcowych.
