Na filmie widać jednak, jak to poseł PiS przepycha się za plecami kamerzystów i fotografów, a następnie reaguje bardzo gwałtownie.

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„Matecki popycha jakiegoś człowieka, wyzywa go od chamów i mówi do niego na ty. Tymczasem Republika: ATAKUJOM POLSKIEGO POSŁA!!!!” – napisał jeden z użytkowników portalu X, na którym pojawiło się nagranie z konferencji w Sejmie.

Nagranie nie pokazuje ono jednak momentu, w którym poseł pojawił się w miejscu konferencji tuż za dziennikarzami, ani tego, jak zachowywał się przed samym incydentem.

Poseł PiS wdał się w ostrą konfrontację z Konradem Gwóździem, prezesem Forum Młodych Ludowców i szefem gabinetu ministra energii, który także opublikował film z komentarzem: Klasyk „Złodziej krzyczy, łapać złodzieja” Zresztą sami państwo oceńcie.

- Pan poseł Matecki robi burdę, jak zawsze-skomentował podczas incydentu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.