Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Liczenie szabel w Sejmie. Władysław Kosiniak-Kamysz buduje koalicję dla resetu TK

PSL szuka w Sejmie poparcia dla resetu Trybunału Konstytucyjnego – wyraził je już w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Szymon Hołownia. Ludowcy liczą m.in. na Rozwój Plus, Konfederację i posłów niezrzeszonych. Do złożenia projektu zmiany konstytucji potrzeba 92 podpisów.

Publikacja: 06.11.2026 09:15

Od lewej: premier Donald Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSZ Radosław Sikorski

Od lewej: premier Donald Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSZ Radosław Sikorski

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Reklama
Reklama
Reklama

Michał Kolanko

Reset TK poprzez zmianę konstytucji to propozycja PSL z czwartku, która według ludowców ma być wyjściem z impasu i konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ludowcy rozpoczęli teraz poszukiwania poparcia w Sejmie. Liczą, że zbiorą podpisy co najmniej 92 posłów, którzy zdecydowaliby się poprzeć projekt. Na razie nie wiadomo, kto się podpisze.

Projekt – przynajmniej w tej chwili – dość wyraźnie dzieli koalicję rządzącą, ale z naszych informacji wynika, że pozostali liderzy koalicji, w tym Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty, zostali poinformowani na środowym spotkaniu liderów koalicji o tym, że PSL wyjdzie z taką inicjatywą. Ludowcy rozpoczęli już w Sejmie rozmowy o pierwszym kroku, czyli o złożeniu projektu. 

Pozostało jeszcze 88% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama