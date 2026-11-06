Reset TK poprzez zmianę konstytucji to propozycja PSL z czwartku, która według ludowców ma być wyjściem z impasu i konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ludowcy rozpoczęli teraz poszukiwania poparcia w Sejmie. Liczą, że zbiorą podpisy co najmniej 92 posłów, którzy zdecydowaliby się poprzeć projekt. Na razie nie wiadomo, kto się podpisze.

Projekt – przynajmniej w tej chwili – dość wyraźnie dzieli koalicję rządzącą, ale z naszych informacji wynika, że pozostali liderzy koalicji, w tym Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty, zostali poinformowani na środowym spotkaniu liderów koalicji o tym, że PSL wyjdzie z taką inicjatywą. Ludowcy rozpoczęli już w Sejmie rozmowy o pierwszym kroku, czyli o złożeniu projektu.