Kataryna: Obrażanie „pięknoduchów” przez ludzi Tuska jest bardzo krótkowzroczne

Piotr Prusinowski: „Gdybym dokonywał wykładni tylko i wyłącznie w oparciu o reguły wykładni prawa, to bym powiedział, że jest to wysoce wątpliwe rozwiązanie. Ale jeżeli dorzucam do tego kontekst, czyli sytuację, gdzie politycy przez 10 lat doprowadzili do zadeptania czegoś, co się nazywa Trybunałem Konstytucyjnym, to powstaje pytanie, czy jest inna droga do uzdrowienia sytuacji”.

