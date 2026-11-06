Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Kataryna: Obrażanie „pięknoduchów” przez ludzi Tuska jest bardzo krótkowzroczne

Piotr Prusinowski: „Gdybym dokonywał wykładni tylko i wyłącznie w oparciu o reguły wykładni prawa, to bym powiedział, że jest to wysoce wątpliwe rozwiązanie. Ale jeżeli dorzucam do tego kontekst, czyli sytuację, gdzie politycy przez 10 lat doprowadzili do zadeptania czegoś, co się nazywa Trybunałem Konstytucyjnym, to powstaje pytanie, czy jest inna droga do uzdrowienia sytuacji”.

Publikacja: 06.11.2026 13:06

Wymyślone na użytek odsunięcia Bogdana Święczkowskiego pojęcie „stanu wyższej konieczności konstytuc

Wymyślone na użytek odsunięcia Bogdana Święczkowskiego pojęcie „stanu wyższej konieczności konstytucyjnej” jest tak pojemne, że następcy zmieszczą w nim wszystko, co będą mieć życzenie upchać, żeby podporządkować sobie każdy skrawek państwa.

Foto: PAP/Paweł Supernak

Reklama
Reklama
Reklama

Katarzyna Sadło

Sędzia Sądu Najwyższego jest jednym z wielu prawników-akrobatów, którzy w ostatnim czasie dwoją się i troją, żeby jakoś wytłumaczyć opinii publicznej, dlaczego mimo bezprawności niektórych działań nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego trzeba tę bezprawność zaakceptować w imię „wyższej konieczności konstytucyjnej”, nawet jeśli oznacza to zaakceptowanie używania przez obecną władzę metod podobnie gangsterskich jak te, przeciwko którym dziesięć lat temu wyprowadzała ludzi na ulicę w walce o wolne sądy.

Pozostało jeszcze 88% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama