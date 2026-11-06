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Wymyślone na użytek odsunięcia Bogdana Święczkowskiego pojęcie „stanu wyższej konieczności konstytucyjnej” jest tak pojemne, że następcy zmieszczą w nim wszystko, co będą mieć życzenie upchać, żeby podporządkować sobie każdy skrawek państwa.
Sędzia Sądu Najwyższego jest jednym z wielu prawników-akrobatów, którzy w ostatnim czasie dwoją się i troją, żeby jakoś wytłumaczyć opinii publicznej, dlaczego mimo bezprawności niektórych działań nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego trzeba tę bezprawność zaakceptować w imię „wyższej konieczności konstytucyjnej”, nawet jeśli oznacza to zaakceptowanie używania przez obecną władzę metod podobnie gangsterskich jak te, przeciwko którym dziesięć lat temu wyprowadzała ludzi na ulicę w walce o wolne sądy.
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