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Tomasz Terlikowski: Polscy politycy powinni wyciągnąć wnioski z lekcji Trumpa

Klęska Donalda Trumpa, bo tym jest wynik wyborów połówkowych, powinna dać do myślenia politykom nie tylko w USA. Czy tak się w Polsce stanie?

Publikacja: 06.11.2026 10:05

Wojna z Iranem, rosnące ceny paliw i koszty życia oraz kuriozalne tłumaczenia prezydenta USA sprawił

Wojna z Iranem, rosnące ceny paliw i koszty życia oraz kuriozalne tłumaczenia prezydenta USA sprawiły, że Amerykanie zagłosowali na demokratów i odrzucili Donalda Trumpa i jego partię.

Foto: EPA/JIM LO SCALZO

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Tomasz Terlikowski

O wyniku wyborów połówkowych w USA trudno mówić inaczej: to w znacznie większym stopniu niż zwycięstwo Partii Demokratycznej (choć wiele jej decyzji okazało się słusznych) jest klęska prezydenta USA. To jego monologi, nieśmieszne żarty, ataki na kolejnych ludzi, a także – co najistotniejsze – jego polityka doprowadziły do tego, że Ameryka odwróciła się od republikanów i po wielkim ich triumfie przyszedł czas na zmianę. Wojna z Iranem, rosnące ceny paliw i koszty życia oraz kuriozalne tłumaczenia prezydenta USA sprawiły, że Amerykanie zagłosowali na demokratów i odrzucili Donalda Trumpa i jego partię.

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