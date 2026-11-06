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Wojna z Iranem, rosnące ceny paliw i koszty życia oraz kuriozalne tłumaczenia prezydenta USA sprawiły, że Amerykanie zagłosowali na demokratów i odrzucili Donalda Trumpa i jego partię.
O wyniku wyborów połówkowych w USA trudno mówić inaczej: to w znacznie większym stopniu niż zwycięstwo Partii Demokratycznej (choć wiele jej decyzji okazało się słusznych) jest klęska prezydenta USA. To jego monologi, nieśmieszne żarty, ataki na kolejnych ludzi, a także – co najistotniejsze – jego polityka doprowadziły do tego, że Ameryka odwróciła się od republikanów i po wielkim ich triumfie przyszedł czas na zmianę. Wojna z Iranem, rosnące ceny paliw i koszty życia oraz kuriozalne tłumaczenia prezydenta USA sprawiły, że Amerykanie zagłosowali na demokratów i odrzucili Donalda Trumpa i jego partię.
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