O wyniku wyborów połówkowych w USA trudno mówić inaczej: to w znacznie większym stopniu niż zwycięstwo Partii Demokratycznej (choć wiele jej decyzji okazało się słusznych) jest klęska prezydenta USA. To jego monologi, nieśmieszne żarty, ataki na kolejnych ludzi, a także – co najistotniejsze – jego polityka doprowadziły do tego, że Ameryka odwróciła się od republikanów i po wielkim ich triumfie przyszedł czas na zmianę. Wojna z Iranem, rosnące ceny paliw i koszty życia oraz kuriozalne tłumaczenia prezydenta USA sprawiły, że Amerykanie zagłosowali na demokratów i odrzucili Donalda Trumpa i jego partię.