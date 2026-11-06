Agencja Reutera zwraca uwagę, że jest to kolejny element zaostrzania polityki migracyjnej przez rząd premiera Barta De Wevera. Prawicowa koalicja zamierza ograniczyć napływ migrantów i zwiększyć liczbę deportacji osób, które nie mają prawa pozostać w Belgii.

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Nowe przepisy wywołały zdecydowany sprzeciw organizacji praw człowieka i prawników. Ich zdaniem przyznanie policji prawa do wkraczania do prywatnych mieszkań w celu egzekwowania przepisów migracyjnych stwarza ryzyko naruszenia konstytucyjnych gwarancji i prawa do prywatności.

Protesty przeciwko nowym przepisom w Belgii

Jak podaje Reuters, w środę wieczorem około 3 tys. osób utworzyło ludzki łańcuch wokół Pałacu Sprawiedliwości w Brukseli. Był to protest przeciwko planowanym regulacjom. Jak informowały belgijskie media, w całym kraju zorganizowano również ponad 50 innych demonstracji i zgromadzeń.

Przed głosowaniem Amnesty International wezwała belgijskich parlamentarzystów do odrzucenia ustawy. Organizacja ostrzegła, że nowe regulacje mogą uderzyć również w osoby pomagające migrantom przebywającym w kraju bez uregulowanego statusu.

Rząd bronił ustawy, argumentując, że jest ona niezbędnym narzędziem do egzekwowania nakazów deportacji wobec osób stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa narodowego.

Głosowanie nad ustawą zakończyło się w piątek około godz. 5 rano. Parlament przyjął ją większością głosów po wielogodzinnej debacie, która trwała przez całą noc.

Kiedy policja będzie mogła przeszukać mieszkanie migranta?

Nowe uprawnienia nie będą miały zastosowania do wszystkich cudzoziemców przebywających w Belgii bez wymaganych dokumentów. Przeszukania będą mogły dotyczyć tylko osób, którym odmówiono azylu, które zignorowały nakaz opuszczenia kraju i są uznawane za zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Każde przeszukanie będzie wymagało zgody sędziego śledczego. Policja będzie mogła przeprowadzić je wyłącznie między godz. 5 a 9 rano, w obecności urzędników służb imigracyjnych.