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Ukraińcy buntują się przeciw mobilizacji. „Jest zapotrzebowanie na konflikt z własną armią”

Tłum usiłował opanować dom w podkijowskiej wiosce, w którym kwaterowali żołnierze Gwardii Narodowej. Starcia z policją powstrzymał dopiero przyjazd szefa prezydenckiej administracji, choć i on dostał gazem pieprzowym w twarz. Okazało się, że to próba odbicia jednego ze zmobilizowanych żołnierzy.

Publikacja: 06.11.2026 10:09

W Petropawliwśkiej Borszczahiwce pod Kijowem wzburzony tłum zaczął obrzucać kamieniami budynek i pil

W Petropawliwśkiej Borszczahiwce pod Kijowem wzburzony tłum zaczął obrzucać kamieniami budynek i pilnujących go żołnierzy

Foto: REUTERS/Stringer

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Andrzej Łomanowski

Rozruchy w Petropawliwśkiej Borszczahiwce rozpoczęły się podobno od kobiety, która próbowała znaleźć swojego znajomego, zabranego w ramach mobilizacji do ukraińskiej armii. Dotarła w końcu do wioski, graniczącej od wschodu z Kijowem. Podobno podejrzewała, że w domu, w którym miał on być, żołnierze biją i torturują zmobilizowanych oraz złapanych na „samowolkach”.

Zadzwoniła do „prywatnej służby zdrowia” po karetkę pogotowia. Ta przyjechała, kobieta ubrana jak ratowniczka medyczna przepchnęła się przez tłumek gapiów, który zdążył się już zebrać i weszła do środka. Przed budynkiem pojawiła się plotka, że w środku jest przetrzymywanych i bitych 40 mężczyzn. „Ratowniczka medyczna” wyszła ze środka i powiedziała, że jest 25 ludzi, niektórzy wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.

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