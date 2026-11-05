Amerykańska pierwsza dama Melania Trump
Prezydent Trump zwrócił się do Putina o poparcie szeregu inicjatyw wymiany więźniów, uwolnienia Amerykanów i działań humanitarnych, a Putin poparł te idee – powiedział wysłannik rosyjskiego przywódcy Kiriłł Dmitrijew podczas piątkowego spotkania w Białym Domu z Melanią Trump. Żona amerykańskiego prezydenta zaledwie dzień wcześniej została z kolei odznaczona przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Orderem Księżnej Olgi I klasy. Obie te sprawy łączy rozejm, zawarty w ukraińskiej miejscowości Ołeszki, okupowanej przez rosyjskie wojsko.
– Prezydent Putin docenia również wysiłki prezydenta Trumpa na rzecz pokoju i jego zespół pracujący nad planem pokojowym mającym na celu rozwiązanie kryzysu ukraińskiego – powiedział Dmitrijew.
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– Prezydent Trump zwrócił się do prezydenta Putina z prośbą o poparcie szeregu inicjatyw dotyczących wymiany więźniów, uwolnienia więźniów amerykańskich oraz działań humanitarnych, a prezydent Putin poparł te idee i inicjatywy – dodał.
Rosjanin wręczył przy tym pierwszej damie rysunek 11-letniej dziewczynki z ewakuowanych Ołeszek, która – jak twierdzi Dmitrijew – wybrała życie z jej rodziną w Tuapse w Rosji.
Z kolei w czwartek ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec wręczył w Białym Domu pierwszej damie Melanii Trump Order Księżnej Olgi I klasy za jej rolę w wynegocjowaniu rozejmu w Ołeszkach.
– Uczyniła Pani dla nas tak wiele i mam tylko jedną prośbę do wszystkich Ukraińców. Proszę, niech pani kontynuuje swoją wspaniałą pracę i wspiera nasz naród – powiedział Łubinec wręczając order nadany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
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Lider frakcji parlamentarnej ukraińskiej partii rządzącej Dawyd Arachamija również prosił Melanię o kontynuację działań, zaznaczając, że ścieżka polityczna negocjacji z Rosją jest „bardziej złożona”.
Trump wręczyła delegacjom z Rosji i Ukrainy osobiste listy, które napisała do przywódców obu krajów.
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