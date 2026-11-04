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Władimir Putin
Problemem jest to, że myślenie życzeniowe często dominuje wśród ekspertów oceniających wpływ USA na przebieg wojny w Ukrainie. Nie inaczej jest po wyborach do Kongresu, nad którym kontrolę od stycznia straci Donald Trump. Po pierwsze, gdyby doszło do wszczęcia procedury impeachmentu, Ameryka na dobre ugrzęzłaby w wewnętrznych bataliach politycznych, a być może i ulicznych starciach, co bez wątpienia nie wzmacniałoby naszego bezpieczeństwa w warunkach, gdy niemal codziennie od najważniejszych polityków w kraju słyszymy o wiszącej nad naszym regionem rosyjskiej maczudze.
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