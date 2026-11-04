O czym świadczy wynik wyborów połówkowych w USA?

To niewątpliwie ogromna porażka republikanów i ogromna porażka prezydenta Donalda Trumpa, który staje się dla republikanów poważnym obciążeniem. Republikanie będą Trumpa powstrzymywać przed różnego rodzaju ekscesami politycznymi, które do tej pory miały miejsce. Trzeba powiedzieć wprost: Trump staje się zagrożeniem dla republikanów.

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Prezydent Trump może wetować siebie samego i swoje własne decyzje. Większość demokratyczna będzie miała własne projekty ustawowe i one mogą być obiektem weta prezydenckiego. Z kolei inicjatywy prezydenta będą łatwo zatrzymywane w wyniku braku większości w parlamencie. Skończy się na politycznym handlu. Polityka amerykańska sobie z tym poradzi.

Na ile ta porażka i przewaga w Kongresie może wpłynąć na politykę zagraniczną Trumpa?

Wpłynie w jakimś stopniu ze względu na krytykę, z którą Trump będzie musiał się mierzyć w szeregach republikańskich. Ale nie należy sobie zbyt wiele obiecywać. Przewaga w Kongresie czy utrata większości w Kongresie przez partię rządzącą i prezydenta rządzącego nie otwiera drogi do pełnej zmiany politycznej. Większość w Kongresie może blokować prezydenta, natomiast nie ma możliwości kreowania polityki zagranicznej.

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Widać, że prezydent Trump, biorąc pod uwagę nastroje opinii publicznej i utratę poparcia, ogłosił, że wstrzyma pomoc wojskową dla Izraela z końcem roku. Czy to zrobi, czy nie, to jest inna kwestia, ale to, że o tym powiedział, świadczy o tym, że nastawia się na korektę polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych.

Czy powstanie w Polsce fort Trump?

Fort Trump? Broń Boże, żeby tak to nazywać! Stałe bazy USA są nam potrzebne, ale nie nazywane imieniem przegrywającego prezydenta.

A czy powstanie stała baza amerykańska w Polsce?

Może, tym bardziej, że jest już jedna koło Słupska. Baza amerykańska, gdzie już stacjonuje kilkuset żołnierzy i personelu cywilnego, którzy pilnują urządzeń ważnych dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Czy może powstać druga, większa, to jest pytanie otwarte. Pentagon nie widzi takiej potrzeby i nie chce tworzenia baz stałych w Europie, więc można sobie wyobrazić, że zmiany polityczne mogą stać się wygodnym alibi dla prezydenta Trumpa, który może powiedzieć: „ja chciałem, ale się nie udało”. Do bazy amerykańskiej nie przywiązuję aż tak wielkiej wagi, bo ona ma istotne znaczenie z punktu widzenia politycznego, a mniej z czysto militarnego.

Co wynik wyborów połówkowych w USA oznacza dla Polski? Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta powiedział, że wynik nie zaskoczył, bowiem od lat 80. za każdym razem wybory połówkowe wygrywa inna opcja niż wygrywała wybory prezydenckie. Z kolei szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki uznał, że to nie jest klęska republikanów: „Nie wygrali tych wyborów, ale nie przegrali ich sromotnie”.

Ludzie Karola Nawrockiego po porażce republikanów i Trumpa robią dobrą minę do złej gry. Najczęściej wybory połówkowe wygrywa opozycja, ale na ogół wygrywa nieznacznie, a tu republikanie i personalnie prezydent Trump dostali potężne lanie. To jest porażka, klęska.

Jakie z tego wnioski powinni wyciągnąć zwolennicy w Polsce prezydenta Trumpa?

Niech się dwa razy zastanowią, czy warto na tle prezydenta Trumpa eksponować się politycznie, bo już raz to zaszkodziło Orbanowi i zaszkodzi również PiS w 2027 r. Polacy pamiętają, jak posłowie PiS bili w polskim parlamencie brawa Trumpowi, dziwnemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych.

Donald Trump nie pomoże w wyborach parlamentarnych polskiej prawicy?

Tak jak Trump okazał się obciążeniem dla republikanów w USA, tak każde jego poparcie w Europie będzie obciążeniem dla tych, których poprze.