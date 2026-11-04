Senator elekt Abdul El-Sayed
To niewątpliwie ogromna porażka republikanów i ogromna porażka prezydenta Donalda Trumpa, który staje się dla republikanów poważnym obciążeniem. Republikanie będą Trumpa powstrzymywać przed różnego rodzaju ekscesami politycznymi, które do tej pory miały miejsce. Trzeba powiedzieć wprost: Trump staje się zagrożeniem dla republikanów.
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Prezydent Trump może wetować siebie samego i swoje własne decyzje. Większość demokratyczna będzie miała własne projekty ustawowe i one mogą być obiektem weta prezydenckiego. Z kolei inicjatywy prezydenta będą łatwo zatrzymywane w wyniku braku większości w parlamencie. Skończy się na politycznym handlu. Polityka amerykańska sobie z tym poradzi.
Wpłynie w jakimś stopniu ze względu na krytykę, z którą Trump będzie musiał się mierzyć w szeregach republikańskich. Ale nie należy sobie zbyt wiele obiecywać. Przewaga w Kongresie czy utrata większości w Kongresie przez partię rządzącą i prezydenta rządzącego nie otwiera drogi do pełnej zmiany politycznej. Większość w Kongresie może blokować prezydenta, natomiast nie ma możliwości kreowania polityki zagranicznej.
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Widać, że prezydent Trump, biorąc pod uwagę nastroje opinii publicznej i utratę poparcia, ogłosił, że wstrzyma pomoc wojskową dla Izraela z końcem roku. Czy to zrobi, czy nie, to jest inna kwestia, ale to, że o tym powiedział, świadczy o tym, że nastawia się na korektę polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych.
Fort Trump? Broń Boże, żeby tak to nazywać! Stałe bazy USA są nam potrzebne, ale nie nazywane imieniem przegrywającego prezydenta.
Może, tym bardziej, że jest już jedna koło Słupska. Baza amerykańska, gdzie już stacjonuje kilkuset żołnierzy i personelu cywilnego, którzy pilnują urządzeń ważnych dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Czy może powstać druga, większa, to jest pytanie otwarte. Pentagon nie widzi takiej potrzeby i nie chce tworzenia baz stałych w Europie, więc można sobie wyobrazić, że zmiany polityczne mogą stać się wygodnym alibi dla prezydenta Trumpa, który może powiedzieć: „ja chciałem, ale się nie udało”. Do bazy amerykańskiej nie przywiązuję aż tak wielkiej wagi, bo ona ma istotne znaczenie z punktu widzenia politycznego, a mniej z czysto militarnego.
Ludzie Karola Nawrockiego po porażce republikanów i Trumpa robią dobrą minę do złej gry. Najczęściej wybory połówkowe wygrywa opozycja, ale na ogół wygrywa nieznacznie, a tu republikanie i personalnie prezydent Trump dostali potężne lanie. To jest porażka, klęska.
Niech się dwa razy zastanowią, czy warto na tle prezydenta Trumpa eksponować się politycznie, bo już raz to zaszkodziło Orbanowi i zaszkodzi również PiS w 2027 r. Polacy pamiętają, jak posłowie PiS bili w polskim parlamencie brawa Trumpowi, dziwnemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
Tak jak Trump okazał się obciążeniem dla republikanów w USA, tak każde jego poparcie w Europie będzie obciążeniem dla tych, których poprze.
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