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Poseł PiS Mariusz Gosek przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
„Jak minął dzień?” – śpiewał poseł PiS Michał Wójcik w nagraniu, które od wczoraj robi karierę w internecie. Sekundował mu Miłosz Kłeczek z TV Republika, który jednocześnie najął się jako przedstawiciel handlowy i reklamował „nową kolekcję zegarków dedykowaną państwu, obrońcom Trybunału Konstytucyjnego”. Obok paradowali koledzy dziennikarza (?) przebrani za milicjantów, a całość pokazywała prosząca o wpłaty stacja Tomasza Sakiewicza. Wszystko to dzieje się oczywiście podczas „zbrodni na konstytucji” i „zamachu stanu”, które prawicowa opozycja ogłasza od paru dni.
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