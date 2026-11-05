„Jak minął dzień?” – śpiewał poseł PiS Michał Wójcik w nagraniu, które od wczoraj robi karierę w internecie. Sekundował mu Miłosz Kłeczek z TV Republika, który jednocześnie najął się jako przedstawiciel handlowy i reklamował „nową kolekcję zegarków dedykowaną państwu, obrońcom Trybunału Konstytucyjnego”. Obok paradowali koledzy dziennikarza (?) przebrani za milicjantów, a całość pokazywała prosząca o wpłaty stacja Tomasza Sakiewicza. Wszystko to dzieje się oczywiście podczas „zbrodni na konstytucji” i „zamachu stanu”, które prawicowa opozycja ogłasza od paru dni.