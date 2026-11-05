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Roch Zygmunt: Jarmark podczas zamachu stanu. PiS wpadł w pułapkę Donalda Tuska

Sceny spod Trybunału Konstytucyjnego muszą cieszyć Donalda Tuska. W końcu prowokowanie i radykalizowanie prawicy to jego stary numer, dzięki któremu wygrywał wybory. Na tle zegarków Telewizji Republika premier wygląda na męża stanu.

Publikacja: 05.11.2026 18:04

Poseł PiS Mariusz Gosek przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie

Poseł PiS Mariusz Gosek przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie

Foto: PAP

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Roch Zygmunt

„Jak minął dzień?” – śpiewał poseł PiS Michał Wójcik w nagraniu, które od wczoraj robi karierę w internecie. Sekundował mu Miłosz Kłeczek z TV Republika, który jednocześnie najął się jako przedstawiciel handlowy i reklamował „nową kolekcję zegarków dedykowaną państwu, obrońcom Trybunału Konstytucyjnego”. Obok paradowali koledzy dziennikarza (?) przebrani za milicjantów, a całość pokazywała prosząca o wpłaty stacja Tomasza Sakiewicza. Wszystko to dzieje się oczywiście podczas „zbrodni na konstytucji” i „zamachu stanu”, które prawicowa opozycja ogłasza od paru dni.

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