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Władysław Kosiniak-Kamysz
Myślę, że mało jest w Polsce ludzi – pomijając tych o złej woli – którzy nie życzyliby sobie rozwiązania konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Cała sytuacja jest nie tylko przejawem załamania instytucjonalnego państwa, ale może prowadzić do dewastacji jego tkanki społecznej. Mam świadomość zbliżających się wyborów, mam świadomość reguł kampanii, ale niezależnie od tej wiedzy jestem przekonany, że w demokracji pewnych granic przekraczać nie można.
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