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Bogusław Chrabota: PSL chce zmieniać konstytucję. I jest to dobry pomysł

Projekt resetu autorstwa PSL-u to „sprawdzam” dla polskiej klasy politycznej. Równoważy polityczne racje i może pomóc zatrzymać dezintegrację państwa. A w kampanii i tak mamy o co się bić.

Publikacja: 05.11.2026 15:08

Władysław Kosiniak-Kamysz

Władysław Kosiniak-Kamysz

Foto: PAP

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Bogusław Chrabota

Myślę, że mało jest w Polsce ludzi – pomijając tych o złej woli – którzy nie życzyliby sobie rozwiązania konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Cała sytuacja jest nie tylko przejawem załamania instytucjonalnego państwa, ale może prowadzić do dewastacji jego tkanki społecznej. Mam świadomość zbliżających się wyborów, mam świadomość reguł kampanii, ale niezależnie od tej wiedzy jestem przekonany, że w demokracji pewnych granic przekraczać nie można.

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