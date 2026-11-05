Szymon Hołownia: Chciałbym być Karolem Nawrockim symetryzmu. Nie będę już kandydował

Wie zarząd partii, wiedzą o tym nasi koalicjanci, wie premier, prezydent – mówi Szymon Hołownia o decyzji o niekandydowaniu w najbliższych wyborach. Pytany o piątkowe wydarzenia w TK mówi: „mam inne zdanie niż Tusk”, a zaangażowanie w akcję policji nazywa wprost: „to był błąd”. Mówi, że chciałby być „Karolem Nawrockim symetryzmu”.

