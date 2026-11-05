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Szymon Hołownia: Chciałbym być Karolem Nawrockim symetryzmu. Nie będę już kandydował

Wie zarząd partii, wiedzą o tym nasi koalicjanci, wie premier, prezydent – mówi Szymon Hołownia o decyzji o niekandydowaniu w najbliższych wyborach. Pytany o piątkowe wydarzenia w TK mówi: „mam inne zdanie niż Tusk”, a zaangażowanie w akcję policji nazywa wprost: „to był błąd”. Mówi, że chciałby być „Karolem Nawrockim symetryzmu”.

Publikacja: 05.11.2026 14:18

Szymon Hołownia

Szymon Hołownia

Foto: PAP

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Michał Kolanko

„Rzeczpospolita”: W naszej wspólnej książce z 2024 r. mówił pan: „Nie dajmy się podzielić, bo zagrożenie dla Polski jest tak wielkie, że ten podział jest coraz bardziej niebezpieczny”. Po tym, co wydarzyło się wokół Trybunału, nie ma pan poczucia, że przegrał pan owo „nie dajmy się podzielić”?

Szymon Hołownia: Ja się nie zmieniłem. Mówię to, co mówiłem i stoję dokładnie tam, gdzie stałem siedem lat temu, gdy zdecydowałem się wejść do polityki. 

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