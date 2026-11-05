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Szymon Hołownia
Szymon Hołownia: Ja się nie zmieniłem. Mówię to, co mówiłem i stoję dokładnie tam, gdzie stałem siedem lat temu, gdy zdecydowałem się wejść do polityki.
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