Łukasz W. został skazany na 3 lata pozbawienia wolności za kradzieże samochodów. Jego pomocnik, Stefan N., usłyszał wyrok 1 roku i 3 miesięcy więzienia. Obaj oskarżeni zostali również zobowiązani do pokrycia kosztów sądowych w wysokości ponad 110 tys. zł.

W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że zgromadzony materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości co do winy mężczyzn. W skradzionych samochodach ujawniono ślady biologiczne należące do Łukasza W. O udziale Stefana N. w przestępstwie świadczą natomiast nagrania z monitoringu oraz dane dotyczące logowania jego telefonu.

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Jak doszło do kradzieży Lexusa żony Donalda Tuska?

40–letni Łukasz W. oraz 43-letni Stefan N. zostali oskarżeni o to, że wspólnie i w porozumieniu dokonali kradzieży z włamaniem Lexusa. Samochód należał do żony szefa rządu. Pierwszy podejrzany usłyszał łącznie sześć zarzutów. Jak ujawniliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, mężczyzna jest kibolem Lechii Gdańsk i praktycznie sąsiadem szefa rządu. Z treści zarzutów wynika, że jeden z oskarżonych przełamał zabezpieczenia pojazdu, posługując się nieustalonym urządzeniem służącym do nieautoryzowanego otwierania samochodów.

Podczas procesu Łukasz W. przyznał się do winy i wyraził skruchę. - Przyznaję się do zarzucanych czynów tylko w stosunku do mojej osoby. Chciałbym powiedzieć, że żałuję tego, co zrobiłem, i przeprosić wszystkich pokrzywdzonych. Chciałbym zadośćuczynić im za wyrządzone krzywdy – mówił w sądzie mężczyzna cytowany przez „Dziennik Elbląski”.

W procesie zeznania złożyła również żona premiera, Małgorzata Tusk. Opowiedziała o okolicznościach, w jakich dowiedziała się o kradzieży samochodu.

– Zaparkowałam na ulicy, gdzie mieszkałam. Dostałam telefon od oficera SOP-u, który obejmował ochroną naszego miejsca zamieszkania, że samochód w nocy zniknął z miejsca, gdzie zaparkowałam. Na monitoringu, który sprawdzili, było widać, że cały proces od otworzenia drzwi do odjazdu z miejsca trwał 11 sekund. Czyli była to zaplanowana akcja przejęcia samochodu – mówiła w sądzie pokrzywdzona.

Małgorzata Tusk zeznała również, że samochód był ubezpieczony, dlatego nie poniosła kosztów związanych z jego kradzieżą ani uszkodzeniami. Później sprzedała Lexusa firmie, w której pojazd był serwisowany.

Do kradzieży auta doszło 10 września 2025 r. w Sopocie, w okolicy domu szefa rządu. Kilka godzin po zgłoszeniu zdarzenia funkcjonariusze znaleźli auto na jednym z gdańskich parkingów.

Wyrok jest nieprawomocny.